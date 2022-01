SCO vs SIX Dream11 prediction today: पर्थ स्कॉर्चर्स है BBL फाइनल जीतने की प्रबल दावेदार, ऐसें बनाएं अपनी फैंटेसी टीम

Sydney Sixers और Perth Scorchers के बीच आज बिग बैश लीग (BBL) का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। SCO vs SIX के इस फाइनल मैच के लिए फैंटेसी क्रिकेट टिप्स और Dream11 prediction आप इस आर्टिकल के माध्यम से जान सकते हैं। दोनों ही टीमें काफी मजबूत नजर आ रही हैं।

Published: January 28, 2022 12:44:21 pm

SCO vs SIX Dream11 Prediction: ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग (BBL) अपनी समाप्ति पर आ चुका है। बिग बैश लीग में आज Perth Scorchers और Sydney Sixers के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच डॉकलैंड्स स्टेडियम, मेलबर्न में ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। SCO vs SIX Dream11 prediction, टीम न्यूज और सिडनी सिक्सर्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स बीबीएल मैच से संबंधित अन्य जानकारी आप इस आर्टिकल के माध्यम से जान सकते हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस फाइनल मुकाबले का फैंस मजा उठा सकते हैं।

SCO vs SIX

पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम बीबीएल के इस फाइनल मैच को जीतने की प्रबल दावेदार है। मिशेल मार्श और एंड्रयू टाय बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सिडनी सिक्सर्स की टीम जोश फिलिप के बिना मैदान पर उतरेगी जो उनके लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस सीजन में पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीता है।

Pitch Report: डॉकलैंड्स स्टेडियम में तेज गेंदबाजों के लिए मदद है लेकिन, इसके बावजूद हाई स्कोरिंग मैच होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि नई गेंद से गेंदबाजों को मदद मिलना तय है लेकिन बल्लेबाजों को भी पिच से खास

मदद मिलेगी। बीच के ओवरों में स्पिनर अच्छा कर सकते हैं। टॉस जीतकर दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती हैं। खेल के दौरान पिच के ज्यादा बदलने की संभावना नहीं है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 160-170 का स्कोर बना सकती है।

Dream11 Team for SCO vs SIX Match: जोश इंगलिस (कप्तान), मोइसेस हेनरिक्स, कॉलिन मुनरो, एश्टन टर्नर, डेनियल क्रिश्चियन, मिशेल मार्श, सीन एबॉट (उपकप्तान), हेडन केर, जेसन बेहरेनडोर्फ, बेन

द्वारशुइस और झे रिचर्डसन

Sydney Sixers Probable XI: हेडन केर, जस्टिन एवेंडानो, जेक कार्डर, मोइसेस हेनरिक्स (कप्तान), डेनियल क्रिश्चियन, लाचलन हर्न/डैनियल ह्यूजेस, सीन एबॉट, बेन द्वारशुइस, जे लेंटन (विकेटकीपर), नाथन लियोन और स्टीव ओकीफ

Perth Scorchers Probable XI: जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कुर्टिस पैटरसन, कॉलिन मुनरो, मिशेल मार्श, लॉरी इवांस, एश्टन टर्नर (कप्तान), एश्टन एगर, एंड्रयू टाय, झे रिचर्डसन, पीटर हेत्ज़ोग्लू और जेसन

बेहरेनडोर्फ

