मैच फिक्सिंग में फंसा ये क्रिकेटर अजीबोगरीब तरीके से हुआ आउट, लगेगा 5 साल का बैन

जांच में यह भी पाया गया कि सब्बीर एक विदेशी नंबर के साथ नियमित संपर्क में था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह विदेशी सट्टेबाजों से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि इसमें अंतरराष्ट्रीय गिरोह शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही आईसीसी की एसीयू को इंटरपोल से सहयोग करने का आह्वान किया गया है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि शब्बीर का आचरण भले ही नुकसानदेह था, लेकिन इस मामले ने भ्रष्टाचार से लड़ने के बीसीबी के दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया है।