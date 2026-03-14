BCCI नमन अवॉर्ड्स 2026: राहुल द्रविड़ और मिताली राज को लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान, भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों का होगा भव्य सत्कार

रोजर बिन्नी ने 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेकर भारत को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये खिलाड़ी के साथ-साथ कोच और BCCI के अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीँ 'द वॉल' के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ ने 24,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। खिलाड़ी के बाद उन्होंने कोच के तौर पर टीम को तैयार किया और उनकी ही गाइडेंस में भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी आइकन मिताली राज ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और दो बार भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया था।