BCCI ने कैच के नियमों को लेकर IPL कप्तानों को दी वॉर्निंग, ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ रूल पर भी दिया बड़ा अपडेट

Update on Impact Player rule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) आईपीएल 2026 (IPL 2026) से पहले सभी टीमों के कप्‍तानों के साथ बैठक कर नियमों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। सभी कप्‍तानों को साफ तौर पर बताया गया है कि कैच तभी मान्य होगा, जब फील्डर का गेंद और अपने शरीर दोनों पर पूरी तरह से कंट्रोल हो और उसके बाद ही वह जश्न मनाए। खेलने की शर्तों के क्लॉज 33.3 के अनुसार, कैच लेने की प्रक्रिया तब शुरू मानी जाएगी, जब गेंद पहली बार फील्डर के शरीर के संपर्क में आती है और यह तब खत्म मानी जाएगी, जब फील्डर का गेंद और अपनी मूवमेंट दोनों पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है।