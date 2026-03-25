25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बेन डकेट को IPL छोड़ना पड़ेगा भारी, इस नियम के तहत 2 साल का बैन लगाएगा BCCI

Ben Duckett faces 2 year ban: बेन डकेट को आईपीएल छोड़ना काफी भारी पड़ सकता है। IPL 2026 का आगाज होने से ठीक पहले दिल्‍ली कैपिटल्‍स का साथ छोड़ने के लिए बीसीसीआई अब उन पर दो साल का बैन लगा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 25, 2026

Ben Duckett faces 2 year ban

इंग्‍लैंड के खिलाड़ी बेन डकेट। (फोटो सोर्स: IANS)

Ben Duckett faces 2 year ban: बेन डकेट को आईपीएल छोड़ना काफी भारी पड़ सकता है। इस हरकत के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उन्‍हें दो साल के लिए बैन कर सकता है। डकेट ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को बीच मझधार में छोड़ दिया है। इंग्लैंड के इस बाएं हाथ के ओपनर को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) की नीलामी में 2 करोड़ रुपये में खरीदा था, जो इस टूर्नामेंट में उनका पहला मौका था। हालांकि, अपने व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक की तरह ही डकेट ने भी आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है।

काउंटी चैंपियनशिप के लिए छोड़ा आईपीएल

बता दें कि डकेट इंग्लैंड टीम के लिए सभी फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्हें मौका नहीं मिला और एशेज 2025-26 में उनका औसत सिर्फ 20.20 रहा, जिसमें उन्होंने 10 पारियों में 221 रन बनाए। सभी फॉर्मेट में अपनी जगह खोने के डर से उन्होंने आईपीएल 2026 से हटने और उसकी जगह काउंटी चैंपियनशिप खेलने का फैसला किया है।

दिल्‍ली कैपिटल्‍स से मांगी माफी

बेन डकेट ने कहा कि यह एक बहुत मुश्किल फैसला था और मैं दिल्ली कैपिटल्‍स से माफी मांगना चाहता हूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। जब मैंने नीलामी में अपना नाम दिया था, तो मुझे लगा था कि यह एक शानदार मौका होगा और दिल्ली जैसी फ्रेंचाइजी द्वारा मुझे चुना जाना बहुत बढ़िया था। मैं बहुत उत्साहित था। यह दुनिया का सबसे अच्छा टूर्नामेंट है, जिसमें दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलते हैं और यह एक शानदार अनुभव होता।

मुझे नहीं पता कि क्या मैं आईपीएल को हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हूं, जबकि मैंने इसमें कभी खेला भी नहीं है। मेरी मौजूदा उम्र (31) को देखते हुए, यह मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर पाऊंगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मुझे पता है कि यह मेरे करियर के लिए सही फैसला है।

इस नियम के तहत 2 साल का लगेगा बैन

डकेट पर अब आईपीएल में 2 सीजन का बैन लग जाएगा। बीसीसीआई के अनुसार, कोई भी विदेशी खिलाड़ी जो बिना किसी ठोस कारण के (जैसे चोट या अंतरराष्ट्रीय मैच की प्रतिबद्धता) लीग से अपना नाम वापस लेता है, तो उसे 2 साल के लिए लीग से बाहर कर दिया जाएगा। आईपीएल प्लेयर रेगुलेशंस 2025-27 में कहा गया है कि कोई भी खिलाड़ी जो प्लेयर ऑक्शन में रजिस्टर करता है और ऑक्शन में चुने जाने के बाद सीज़न शुरू होने से पहले खुद को अनुपलब्ध घोषित कर देता है, उसे 2 सीजन के लिए टूर्नामेंट और प्लेयर ऑक्शन में हिस्सा लेने से बैन कर दिया जाएगा।

ब्रूक के नक्‍शेकदम पर डकेट

इंग्लैंड और टेस्ट क्रिकेट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के प्रयास में डकेट काउंटी चैंपियनशिप में नॉटिंघमशायर के लिए खेलेंगे। यह कुछ ऐसा ही है जो ब्रूक ने पिछले साल किया था, जब इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान के रूप में नामित होने से पहले उन्होंने आईपीएल से नाम वापस ले लिया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

25 Mar 2026 08:37 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बेन डकेट को IPL छोड़ना पड़ेगा भारी, इस नियम के तहत 2 साल का बैन लगाएगा BCCI

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026

RCB के कप्‍तान के साथ जिस खिलाड़ी ने शेयर किया ड्रेसिंग रूम, अब वही बना टीम का मालिक, जानें कौन है नया बॉस

Who is Aryaman Birla
क्रिकेट

राजस्थान रॉयल्स के बाद RCB भी बिकी, 16706 करोड़ रुपये में हुआ IPL के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा

RCB sold to USD 1.78 billion
क्रिकेट

IPL 2026 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुआ ये विस्फोटक ओपनर

Ben Duckett not to play IPL 2026
आईपीएल

IPL 2026 से बाहर हुए यश दयाल, बलात्कार के मुकदमों के बीच रीटेन करने के लिए फ्रैंचाइजी को झेलना पड़ा था विरोध

Yash Dayal ruled out of IPL 2026
आईपीएल

9 दिन पहले PSL न खेलने की घोषणा की थी, अब IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होगा ये खिलाड़ी

Spencer Johnson to replace Nathan ellis in CSK for IPL 2026
आईपीएल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.