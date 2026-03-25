बेन डकेट को IPL छोड़ना पड़ेगा भारी, इस नियम के तहत 2 साल का बैन लगाएगा BCCI

डकेट पर अब आईपीएल में 2 सीजन का बैन लग जाएगा। बीसीसीआई के अनुसार, कोई भी विदेशी खिलाड़ी जो बिना किसी ठोस कारण के (जैसे चोट या अंतरराष्ट्रीय मैच की प्रतिबद्धता) लीग से अपना नाम वापस लेता है, तो उसे 2 साल के लिए लीग से बाहर कर दिया जाएगा। आईपीएल प्लेयर रेगुलेशंस 2025-27 में कहा गया है कि कोई भी खिलाड़ी जो प्लेयर ऑक्शन में रजिस्टर करता है और ऑक्शन में चुने जाने के बाद सीज़न शुरू होने से पहले खुद को अनुपलब्ध घोषित कर देता है, उसे 2 सीजन के लिए टूर्नामेंट और प्लेयर ऑक्शन में हिस्सा लेने से बैन कर दिया जाएगा।