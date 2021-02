मोटेरा स्टेडियम की भव्यता देखकर चकित हुए बेन स्टोक्स बोले-'कुछ स्टेडियम ऐसे भी'

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (Inida vs England) के खिलाड़ियों ने 24 फरवरी से मोटेरा के सरदार पटेल स्टेडियम (Motera Stadium) में खेले जाने वाले टेस्ट डे-नाइट टेस्ट मैच (Day-Night Test Match) के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ट्रेनिंग की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी साझा की है। एक लाख 10 हजार की क्षमता के साथ यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। सभी टिकटें बिक चुकी हैं। नवंबर 2014 के बाद से पहली बार इस स्टेडियम में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा।

Some stadium this is......and a bit of local music to help get through to the end 🎵 🎵 🎵 https://t.co/FTrS8sTWHJ