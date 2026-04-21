MI के खिलाफ हारने से नहीं, इस बात से परेशान हैं GT के हेड कोच, बताया कब उन्हें सबसे ज्यादा डर लगने लगा

Gujarat Titans vs Mumbai Indians: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रन से धूल चटा दी। पांच बार के आईपीएल चैंपियन ने चार मैचों के बाद जीत का स्वाद चखा। वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस ने लगातार तीन जीत के बाद यह मैच गंवा दिया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 199 रन बनाए, जिसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 100 रन पर ही ढेर हो गई। इस दौरान टाइटंस के प्रदर्शन की जमकर आलोचना हुई और हेड कोच मैथ्यू हेडन ने भी नाराजगी जताई।