20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सनराइजर्स हैदराबाद को एक और बड़ा झटका, अब चोट के चलते पूरे आईपीएल 2026 से बाहर हुआ ये तेज गेंदबाज

Jack Edwards ruled out of IPL 2026: पैट कमिंस और ईशान मलिंगा के IPL 2026 खेलने पर प्रश्‍नचिन्‍ह लगा हुआ है। इसी बीच SRH के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। तेज गेंदबाज जैक एडवर्ड्स पैर की चोट के कारण पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 20, 2026

Jack Edwards ruled out of IPL 2026

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। (फोटो सोर्स: IPL)

Jack Edwards ruled out of IPL 2026: आईपीएल 2026 में तेज गेंदबाजों के चोटिल होने की लिस्‍ट लंबी होती जा रही है। अपने प्रमुख तेज गेंदबाज पैट कमिंस और ईशान मलिंगा की इंजरी से जूझ रही सनराइजर्स हैदराबाद को एक और बड़ा झटका लगा है। ऑस्‍ट्रेलियाई पेसर जैक एडवर्ड्स पैर चोट में चोट के चलते पूरे आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। 25 साल के इस सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर को पिछले ऑक्शन में एसआरएच (SRH) ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्हें इस सीजन में अपना आईपीएल डेब्यू करना था, लेकिन अब उन्हें इसके लिए इंतजार करना होगा। 2025 के ऑक्शन में खरीदे गए वह एकमात्र अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी थे।

बीबीएल में किया था कमाल का प्रदर्शन

एडवर्ड्स का बिग बैश लीग 2025-26 सीजन बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के लिए 13 मैचों में 19 विकेट लिए और 133 रन बनाए। बीबीएल फाइनल में सिक्सर्स के पर्थ स्कॉर्चर्स से हारने के चार दिन बाद उन्होंने पर्थ में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। हालांकि, यह मैच उनके लिए कुछ खास यादगार नहीं रहा। उन्होंने दो ओवर में 25 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया और छह गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए। उसके बाद से उन्होंने अपनी स्टेट टीम न्यू साउथ वेल्स के लिए दो शेफील्ड शील्ड मैच खेले हैं। इनमें से आखिरी मैच गुरुवार ही खत्म हुआ है।

ईशान किशन संभालेंगे टीम की कमान

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह एक और बड़ा झटका है। सीजन की शुरुआत में टीम के रेगुलर कप्तान पैट कमिंस भी टीम के साथ नहीं होंगे, क्योंकि वह कमर की चोट से उबर रहे हैं। कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन टीम की कप्तानी संभालेंगे। जबकि ईशान मलिंगा के खेलने पर भी प्रश्‍नचिन्‍ह लगा हुआ है।

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की चोटों की लिस्‍ट हो रही लंबी

एडवर्ड्स की चोट ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की चोटों की लिस्ट को और लंबा करती है। कमिंस के अलावा, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और नाथन एलिस भी चोटों के कारण आईपीएल के कुछ मैचों या पूरे सीजन से बाहर रहेंगे।

एसआरएच 28 मार्च को बेंगलुरु में होने वाले 19वें सीजन के पहले मैच में हिस्सा लेगी। इस मैच में उनका मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

20 Mar 2026 10:27 am

Hindi News / Sports / Cricket News / सनराइजर्स हैदराबाद को एक और बड़ा झटका, अब चोट के चलते पूरे आईपीएल 2026 से बाहर हुआ ये तेज गेंदबाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026 से बाहर होने वाले प्लेयर्स लगातार बढ़ रही संख्या, पढ़ें अब तक बाहर हुए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

Injured players list of IPL 2026
क्रिकेट

KKR के लिए खुशखबरी, फ‍िट हुआ ये घटक तेज गेंदबाज, टी20 वर्ल्ड कप के दौरान लगी थी चोट

क्रिकेट

दिल्ली कैपिटल्स को लगा 11 करोड़ का झटका, पहले ही मैच से बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी

IPL 2026 Latest News , Mitchell Starc IPL 2026 Injury Update , Delhi Capitals Squad 2026 , Pat Cummins Josh Hazlewood IPL Status , IPL 2026 Delhi Capitals Matches , Cricket Australia Workload Management , IPL Mega Auction 2025 Starc Price,delhi capitals
क्रिकेट

‘वैभव सूर्यवंशी बच्चा है…’, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने आईपीएल से पहले द‍िया बड़ा बयान

RR
क्रिकेट

अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों के PSL 2026 में खेलने पर लटकी सरकार की तलवार, जानें पूरा मामला

Bangladesh cricketers participation in PSL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.