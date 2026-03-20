सनराइजर्स हैदराबाद को एक और बड़ा झटका, अब चोट के चलते पूरे आईपीएल 2026 से बाहर हुआ ये तेज गेंदबाज

Jack Edwards ruled out of IPL 2026: आईपीएल 2026 में तेज गेंदबाजों के चोटिल होने की लिस्‍ट लंबी होती जा रही है। अपने प्रमुख तेज गेंदबाज पैट कमिंस और ईशान मलिंगा की इंजरी से जूझ रही सनराइजर्स हैदराबाद को एक और बड़ा झटका लगा है। ऑस्‍ट्रेलियाई पेसर जैक एडवर्ड्स पैर चोट में चोट के चलते पूरे आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। 25 साल के इस सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर को पिछले ऑक्शन में एसआरएच (SRH) ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्हें इस सीजन में अपना आईपीएल डेब्यू करना था, लेकिन अब उन्हें इसके लिए इंतजार करना होगा। 2025 के ऑक्शन में खरीदे गए वह एकमात्र अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी थे।