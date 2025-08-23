सलेक्शन कमेटी में बड़ा बदलाव, अजित अगरकर को मिलेगा इन दो नए सदस्यों का साथ

तो वहीं, नीतू डेविड की अगुवाई वाली समिति का कार्यकाल सितंबर में समाप्त होने के बाद महिला पैनल में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। मौजूदा स्थिति के मुताबिक, केवल शमा शॉ के ही टीम में बने रहने की संभावना है, जो 2023 में ही टीम में शामिल हुईं थीं। पैनल के अन्य सदस्य जिन्हें अपनी भूमिकाएं छोड़नी होंगी, वे हैं डेविड, आरती वैद्य और रेणु मार्गरेट। इस समय साउथ जोन का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी महिला चयनकर्ता नहीं है।