सलेक्शन कमेटी में बड़ा बदलाव, अजित अगरकर को मिलेगा इन दो नए सदस्यों का साथ

बीसीसीआई की विज्ञप्ति में यह स्पष्ट नहीं है कि नए चयनकर्ता किन दो जोन का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन ईएसपीएन क्रिकइंफो को मिली जानकारी के मुताबिक ये नियुक्तियां साउथ और ईस्ट जोन से होने की संभावना है।

भारत

Siddharth Rai

Aug 23, 2025

Asia Cup 2025 India Squad
मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (फोटो सोर्स: ANI)

अजित अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय सीनियर पुरुष चयन समिति में दो नए सदस्य शामिल होने वाले हैं, बीसीसीआई ने शुक्रवार को इन पदों के लिए नए आवेदनों को आमंत्रित किया है। आवेदकों को 10 सितंबर शाम 5 बजे (भारतीय समयानुसार) तक आवेदन करना होगा।

हालांकि बीसीसीआई की विज्ञप्ति में यह स्पष्ट नहीं है कि नए चयनकर्ता किन दो जोन का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन ईएसपीएन क्रिकइंफो को मिली जानकारी के मुताबिक ये नियुक्तियां साउथ और ईस्ट जोन से होने की संभावना है। हालांकि, मौजूदा पैनल के किसी भी सदस्य ने संचयी पांच साल की अवधि के नियम को पार नहीं किया है।

इस समय तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज़ एस शरथ साउथ जोन से चयनकर्ता के रूप में कार्यरत हैं, जबकि भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज एसएस दास ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2021 में जूनियर पैनल के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद, शरथ को 2023 में सीनियर चयन समिति में पदोन्नत किया गया था। इस दौरान, दास ने चेतन शर्मा के निष्कासन के बाद कुछ समय के लिए सीनियर पैनल के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभाला था।

बाद में दास की जगह अगरकर को यह पद दिया गया, जो संभवतः अध्यक्ष बने रहेंगे। उनका अनुबंध अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 विश्व कप के अंत तक बढ़ा दिया गया है। नए आवेदकों को कम से कम सात टेस्ट या 30 प्रथम श्रेणी मैच, या 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेले हुए पांच साल से ज्यादा का समय होना अनिवार्य है, और उन्हें बीसीसीआई की किसी भी क्रिकेट समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए।

तो वहीं, नीतू डेविड की अगुवाई वाली समिति का कार्यकाल सितंबर में समाप्त होने के बाद महिला पैनल में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। मौजूदा स्थिति के मुताबिक, केवल शमा शॉ के ही टीम में बने रहने की संभावना है, जो 2023 में ही टीम में शामिल हुईं थीं। पैनल के अन्य सदस्य जिन्हें अपनी भूमिकाएं छोड़नी होंगी, वे हैं डेविड, आरती वैद्य और रेणु मार्गरेट। इस समय साउथ जोन का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी महिला चयनकर्ता नहीं है।

कर्नाटक के पूर्व विकेटकीपर तिलक नायडू की अध्यक्षता वाले जूनियर चयन पैनल में भी एक बदलाव होने की संभावना है। उस पैनल के अन्य सदस्यों में रानाडे बोस (ईस्ट जोन), हरविंदर सिंह सोढ़ी (नॉर्थ जोन), पथिक पटेल (वेस्ट जोन) और कृष्ण मोहन (सेंट्रल जोन) शामिल हैं। नायडू को 2023 में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था जब शरत को सीनियर पैनल में पदोन्नति मिली थी।

Aug 23, 2025

23 Aug 2025 11:06 am

सलेक्शन कमेटी में बड़ा बदलाव, अजित अगरकर को मिलेगा इन दो नए सदस्यों का साथ

