खेल जगत की इन बड़ी हस्तियों ने अपने घरों को दीयों से जगमगाया, पीएम मोदी की अपील का किया समर्थन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार की रात 9 बजे पूरे देश में एकता की एक गजब मिसाल देखने को मिली। पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ हिंदुस्तान की एकजुटता को देखा। देश में हर क्षेत्र के लोगों ने रात 9 बजते ही अपने घरों की लाइटों को बंद कर दिया और दीये की रोशनी से अपने घरों को जगमगाया।

खेल जगत की बड़ी हस्तियां उतरीं पीएम मोदी के समर्थन में

इस बीच खेल जगत की भी कई बड़ी हस्तियां पीएम मोदी की अपील का समर्थन करती हुई दिखीं। क्रिकेट से लेकर पहलवानी तक के बड़े चेहरों ने अपने घरों में दीये रोशन किए। इस पहल के जरिए कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में हमारे योद्धाओं को सैल्यूट भी किया गया। आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की अपील खेल जगत से किस-किस ने समर्थन किया।

- टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी अपने परिवार के साथ घर के बाहर आकर दीए जलाए। सचिन ने इसकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, " मैं और मेरा परिवार उन योद्धाओं का निस्वार्थ शुक्रिया अदा करते हैं, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डटे हुए हैं। मेरा शुक्रिया उन योद्धाओं के लिए हैं, जो अस्पतालों की सफाई करते हैं, प्रभावित क्षेत्रों को सैनेटाइज करते हैं। इस समय पर अपने साथ-साथ घर के बुजुर्गों का खास ध्यान रखें।"

My family & I thank the selfless #SanitationWarriors cleaning our surroundings & hospitals, disinfecting affected areas & thus keeping the virus at bay. Let’s also reignite our pledge to take care of our elders, the most vulnerable - by ensuring their physical & mental wellness. pic.twitter.com/tTheS9oO4I — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 5, 2020

- टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा ने पीएम की अपील का पहले ही समर्थन कर दिया था। जब रात के 9 बजे तो इन दोनों ही खिलाड़ियों ने घर में दीये जलाए। विराट ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ घर में दीए जलाए। विराट ने अनुष्का के साथ की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की।

A prayer in unity does make a difference. Pray for every being and stand together 🙏 https://t.co/EcmiX7EcoA — Virat Kohli (@imVkohli) April 5, 2020

- टीम इंडिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी परिवार के संग मोमबत्ती जलाते हुए की फोटो ट्विटर पर शेयर की है। रैना ने लिखा है, "आइए एकजुटता के साथ खड़े हों और इस बुरे वक्त को हराएं।

There is always a light at the end of every tunnel.. together we stand 🇮🇳 for better tomorrow.. God bless us all 🙏 @narendramodi @PMOIndia pic.twitter.com/hvS8hDaeeS — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 5, 2020