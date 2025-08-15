एशेज से पहले क्रिस वोक्स की रिकवरी पर आया बड़ा अपडेट, Video देख कर चौंक जाएंगे

यह ऐसा पल था जब इंग्लैंड जीत के बेहद करीब था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने मेजबान टीम पांचवें दिन मुकाबला गंवा बैठी। इसी के साथ सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई। हालांकि, अब क्रिस वोक्स को स्लिंग की आवश्यकता नहीं है। वोक्स ने 'द हंड्रेड' के दौरान 'स्काई स्पोर्ट्स' से बात करते हुए कहा, "जाहिर है, मुझे अब स्लिंग की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब मैं अपने कंधे को बेहतर तरीके से हिला सकता हूं। मैं रिहैब पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा। कंधे को जितना हो सके, उतना मजबूत बनाऊंगा। फिलहाल सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होगा।"