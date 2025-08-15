Patrika LogoSwitch to English

एशेज से पहले क्रिस वोक्स की रिकवरी पर आया बड़ा अपडेट, Video देख कर चौंक जाएंगे

वोक्स ने बताया था कि वह चोट से उबरने के लिए सर्जरी और रिहैब में से किसी एक विकल्प पर विचार कर रहे हैं। क्रिस वोक्स ने भारत के खिलाफ पांच मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 52.18 की औसत के साथ 11 विकेट हासिल किए। इस पूरी सीरीज में दाएं हाथ के गेंदबाज ने कुल 181 ओवर गेंदबाजी करते हुए 1,086 रन दिए।

भारत

Siddharth Rai

Aug 15, 2025

Chris Woakes Injury (Photo- IANS)
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में क्रिस वोक्स चोटिल हो गए थे (Photo- IANS)

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में क्रिस वोक्स चोटिल हो गए थे। 21 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज खेली जाएगी, जिससे पहले वोक्स ने अपनी रिकवरी को लेकर अपडेट दिया है। लंदन में टेस्ट मैच के दौरान क्रिस वोक्स के बाएं कंधे में इंजरी की समस्या हुई, जिसके बाद अंतिम दिन वह स्लिंग लगाकर बल्लेबाजी के लिए उतरे।

यह ऐसा पल था जब इंग्लैंड जीत के बेहद करीब था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने मेजबान टीम पांचवें दिन मुकाबला गंवा बैठी। इसी के साथ सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई। हालांकि, अब क्रिस वोक्स को स्लिंग की आवश्यकता नहीं है। वोक्स ने 'द हंड्रेड' के दौरान 'स्काई स्पोर्ट्स' से बात करते हुए कहा, "जाहिर है, मुझे अब स्लिंग की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब मैं अपने कंधे को बेहतर तरीके से हिला सकता हूं। मैं रिहैब पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा। कंधे को जितना हो सके, उतना मजबूत बनाऊंगा। फिलहाल सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होगा।"

इससे पहले वोक्स ने बताया था कि वह चोट से उबरने के लिए सर्जरी और रिहैब में से किसी एक विकल्प पर विचार कर रहे हैं। क्रिस वोक्स ने भारत के खिलाफ पांच मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 52.18 की औसत के साथ 11 विकेट हासिल किए। इस पूरी सीरीज में दाएं हाथ के गेंदबाज ने कुल 181 ओवर गेंदबाजी करते हुए 1,086 रन दिए।

क्रिस वोक्स के इंटरनेशनल करियर को देखें, तो उन्होंने 62 मुकाबलों में 29.61 की औसत के साथ 192 विकेट अपने नाम किए हैं। इस फॉर्मेट में उनके नाम एक शतक और सात अर्धशतक के साथ 2,034 रन हैं। वहीं, 122 वनडे मुकाबलों में इस खिलाड़ी ने 173 विकेट अपने नाम किए, जबकि बल्ले से 1,524 रन जोड़े। क्रिस वोक्स ने इंग्लैंड की ओर से 33 टी20 मुकाबले भी खेले, जिसमें 26.52 की औसत के साथ 31 शिकार किए।

15 Aug 2025 07:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशेज से पहले क्रिस वोक्स की रिकवरी पर आया बड़ा अपडेट, Video देख कर चौंक जाएंगे

