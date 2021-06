श्रीलंका के मेंडिस, धनुष्का गुणतिलका और डिकवेला बायो-बबल के उल्लंघन में निलंबित

नई दिल्ली। इंग्लैंड (England) के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले श्रीलंका की टीम (Sri Lanka Team) सोमवार को उस वक्त मुसीबत में घिर गई जब उसके दो खिलाड़ी, कुशल मेंडिस (Kusal Mendis) और निरोशन डिकवेला (niroshan dickwella) पर बायो बबल उल्लंघन का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर एक 30 सेकेंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह दोनों खिलाड़ी सार्वजनकि स्थल पर बिना मास्क पहने बैठे हुए हैं। इन दोनों के अलावा सलामी बल्लेबाज धनुष्का गुणतिलका को तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में श्रीलंका की हार के बाद रात में डरहम की सड़कों पर घूमते हुए देखा गया। इस मैच में श्रीलंका को 89 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। ये तीनों खिलाड़ी इस मैच का हिस्सा थे।

टीम मैनेजर ने कहा कि जांच चल रही है

कुशल परेरा के नेतृत्व वाली श्रीलंका टीम को इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में करारी हार का सामना करना पड़ा था। दोनों टीमों के बीच मंगलवार से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। श्रीलंका टीम के मैनेजर मंजुआ करियापेरुमा ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। करियापेरुमा ने कहा कि मेंडिस और डिकवेला को फोटो में जिस क्षेत्र में देखा गया है वो टीम होटल के आसपास के क्षेत्र में नहीं है।

2 वनडे मैचों से हो सकती है छुट्टी

अगर उल्लंघन के आरोप सही साबित होते हैं तो यह टीम और मेंडिस तथा डिकवेला के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं और इन्हें आसोलेशन में रहने के लिए कहा जा सकता है। ऐसा होने पर ये खिलाड़ी तीन में से दो मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

Familiar faces in Durham tonight, enjoying their tour! Obviously not here to play cricket, this video was taken at 23.28 Sunday. Disappointing performance by these cricket players but not forgetting to enjoy their night at Durham. RIP #SrilankaCricket #KusalMendis #ENGvSL pic.twitter.com/eR15CWHMQx