क्रिकेट

2.52 करोड़ में खरीदी गई डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक टेस्ट कैप, जानें क्या है इसमें खास

ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संग्रहालय ने सर डॉन ब्रैडमैन की इस ऐतिहासिक कैप को AU$438,500 (लगभग 2.52 करोड़ रुपये) में खरीदा है। इस राशि का आधा हिस्सा ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार ने वहन किया है। यह कैप 1946-47 की एशेज सीरीज के दौरान ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करते हुए पहनी थी।

भारत

Siddharth Rai

Aug 30, 2025

Don Bradman's baggy green cap
सर डॉन ब्रैडमैन की टेस्ट कैप (Photo - Cricket Australia/ X)

क्रिकेट के इतिहास में सर डॉन ब्रैडमैन का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उनकी बल्लेबाजी का जादू और खेल के प्रति समर्पण ने न केवल उनके दौर में क्रिकेट की दुनिया पर राज किया, बल्कि अनगिनत युवाओं को इस खेल की ओर प्रेरित भी किया। अब, उनकी एक ऐतिहासिक धरोहर, 1946-47 की एशेज सीरीज के दौरान पहनी गई कैप, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संग्रहालय ने खरीद ली है। यह कैप क्रिकेट प्रेमियों और इतिहास के लिए एक अनमोल निधि है।

2.52 करोड़ रुपये में खरीदी गई ब्रैडमैन की कैप

ESPNcricinfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संग्रहालय ने सर डॉन ब्रैडमैन की इस ऐतिहासिक कैप को AU$438,500 (लगभग 2.52 करोड़ रुपये) में खरीदा है। इस राशि का आधा हिस्सा ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार ने वहन किया है। यह कैप 1946-47 की एशेज सीरीज के दौरान ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करते हुए पहनी थी। यह सीरीज इसलिए भी खास थी, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पहली टेस्ट सीरीज थी। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से जीत हासिल की थी।

कला मंत्री टोनी बर्क ने की प्रशंसा

ऑस्ट्रेलिया के कला मंत्री टोनी बर्क ने इस खरीद की सराहना करते हुए कहा, "शायद ही कोई ऑस्ट्रेलियाई ऐसा हो, जिसने सर डॉन ब्रैडमैन का नाम न सुना हो। वे निस्संदेह क्रिकेट इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी हैं। उनकी इस कैप को राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित करने से न केवल ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों, बल्कि दुनियाभर से आने वाले पर्यटकों को हमारे खेल और सांस्कृतिक इतिहास को करीब से जानने का अवसर मिलेगा।"

डॉन ब्रैडमैन का शानदार क्रिकेट करियर

सर डॉन ब्रैडमैन ने 1928 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। अपने शानदार करियर में उन्होंने 52 टेस्ट मैचों में 6,996 रन बनाए, जिसमें 29 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी का औसत 99.94 रहा, जो आज भी क्रिकेट इतिहास में एक बेमिसाल रिकॉर्ड है। इसके अलावा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 28,067 रन बनाए और 117 शतक जड़े। उनकी बल्लेबाजी का लोहा पूरी दुनिया ने माना, और वे क्रिकेट के पर्याय बन गए।

क्यों खास है यह कैप?

1946-47 की एशेज सीरीज में पहनी गई यह कैप न केवल ब्रैडमैन की कप्तानी का प्रतीक है, बल्कि उस दौर की यादों को भी संजोए हुए है, जब ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध के बाद क्रिकेट की दुनिया में अपनी बादशाहत दोबारा स्थापित की थी। इस कैप का राष्ट्रीय संग्रहालय में शामिल होना क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व का विषय है।

