2.52 करोड़ में खरीदी गई डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक टेस्ट कैप, जानें क्या है इसमें खास

ESPNcricinfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संग्रहालय ने सर डॉन ब्रैडमैन की इस ऐतिहासिक कैप को AU$438,500 (लगभग 2.52 करोड़ रुपये) में खरीदा है। इस राशि का आधा हिस्सा ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार ने वहन किया है। यह कैप 1946-47 की एशेज सीरीज के दौरान ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करते हुए पहनी थी। यह सीरीज इसलिए भी खास थी, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पहली टेस्ट सीरीज थी। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से जीत हासिल की थी।