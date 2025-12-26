दिल्ली-मुंबई सहित 10 टीमों ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत, इन टीमों का नहीं खुला खाता, देखें अंक तालिका

अगर आंकड़ों की बात करें तो प्लेट ग्रुप में सबसे ज्यादा रन अभी भी वैभव सूर्यवंशी के नाम हैं, जिन्होंने एक ही मैच में 190 रन बनाए थे। दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल ने लगातार दूसरा शतका जड़ा और दो मैचों में 271 रन बनाकर पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। हैं। इसके अलावा ध्रुव शोरे ने भी लगातार दूसरा शतक लगाया और वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। समर गज्जर 215 रनों के साथ तीसरे, आर्यन जुयाल 214 रनों के साथ चौथे, स्वास्तिक संभल 212 रनों के साथ पांचवें और विराट कोहली 208 रनों के साथ छठे स्थान पर हैं। अब तक सिर्फ इन्हीं छह बल्लेबाजों ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया है।