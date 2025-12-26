दिल्ली-मुंबई सहित 10 टीमों ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत, इन टीमों का नहीं खुला खाता, देखें अंक तालिका

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)
Vijay Hazare Trophy 2025-26 Points Table: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के एलीट ग्रुप में 26 दिसंबर को 16 मुकाबले खेले गए, जबकि प्लेट ग्रुप में तीन मैच आयोजित हुए। इन कुल 19 मुकाबलों में कई रोमांचक मैच देखने को मिले। रोहित शर्मा दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए, तो विराट कोहली ने एक बार फिर रन बरसाए और 77 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने।
इस दिन खेले गए 19 मुकाबलों में से 10 टीमों ने लगातार दूसरी जीत हासिल की, जबकि 10 टीमों को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। एलीट ग्रुप में दिल्ली, ओडिशा, मुंबई, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बड़ौदा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वहीं पुडुचेरी, राजस्थान, चंडीगढ़, हैदराबाद, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और सर्विसेज को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी।
प्लेट ग्रुप में बिहार ने लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए अपने दूसरे मुकाबले में मणिपुर को 15 रनों से हराया। हालांकि टीम के लिए बुरी खबर यह रही कि वैभव सूर्यवंशी पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वहीं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ने अपनी पहली जीत दर्ज की, जबकि मिजोरम की टीम लगातार दूसरा मुकाबला हार गई।
अगर आंकड़ों की बात करें तो प्लेट ग्रुप में सबसे ज्यादा रन अभी भी वैभव सूर्यवंशी के नाम हैं, जिन्होंने एक ही मैच में 190 रन बनाए थे। दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल ने लगातार दूसरा शतका जड़ा और दो मैचों में 271 रन बनाकर पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। हैं। इसके अलावा ध्रुव शोरे ने भी लगातार दूसरा शतक लगाया और वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। समर गज्जर 215 रनों के साथ तीसरे, आर्यन जुयाल 214 रनों के साथ चौथे, स्वास्तिक संभल 212 रनों के साथ पांचवें और विराट कोहली 208 रनों के साथ छठे स्थान पर हैं। अब तक सिर्फ इन्हीं छह बल्लेबाजों ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया है।
सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो दीपराज गोयंकर ने 9 विकेट हासिल किए हैं, जबकि जीशान अंसारी और राज लिंबानी ने 8-8 विकेट चटकाए हैं। देवेंद्र सिंह बोरा और अभिलाष सेठी ने 7-7 विकेट लिए हैं, वहीं वरुण कौशिक ने 6 विकेट अपने नाम किए हैं।
|स्थिति
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|रद्द
|अंक
|नेट रनरेट
|1
|मध्य प्रदेश
|2
|2
|0
|0
|8
|+1.058
|2
|कर्नाटक
|2
|2
|0
|0
|8
|+0.323
|3
|केरल
|2
|1
|1
|0
|4
|+1.357
|4
|तमिलनाडु
|2
|1
|1
|0
|4
|+0.947
|5
|झारखंड
|2
|1
|1
|0
|4
|+0.556
|6
|त्रिपुरा
|2
|1
|1
|0
|4
|-0.689
|7
|राजस्थान
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.720
|8
|पुडुचेरी
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.998
|स्थिति
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|रद्द
|अंक
|नेट रनरेट
|1
|उत्तर प्रदेश
|2
|2
|0
|0
|8
|+3.110
|2
|जम्मू-कश्मीर
|2
|2
|0
|0
|8
|+2.252
|3
|बड़ौदा
|2
|2
|0
|0
|8
|+0.807
|4
|विदर्भ
|2
|1
|1
|0
|4
|+0.802
|5
|बंगाल
|2
|1
|1
|0
|4
|-0.703
|6
|असम
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.568
|7
|हैदराबाद
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.730
|8
|चंडीगढ़
|2
|0
|2
|0
|0
|-3.141
|स्थिति
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|रद्द
|अंक
|नेट रनरेट
|1
|मंबई
|2
|2
|0
|0
|8
|+1.896
|2
|पंजाब
|2
|2
|0
|0
|8
|+1.031
|3
|गोव
|2
|2
|0
|0
|8
|+0.412
|4
|महाराष्ट्र
|2
|1
|1
|0
|4
|+1.633
|5
|हिमाचल प्रदेश
|2
|1
|1
|0
|4
|+0.870
|6
|छत्तीसगढ़
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.793
|7
|उत्तराखंड
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.460
|8
|सिक्किम
|2
|0
|2
|0
|0
|-4.181
|स्थिति
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|रद्द
|अंक
|नेट रनरेट
|1
|दिल्ली
|2
|2
|0
|0
|8
|+0.869
|2
|उड़ीसा
|2
|1
|1
|0
|4
|+1.408
|3
|गुजरात
|2
|1
|1
|0
|4
|+0.712
|4
|हरियाणा
|2
|1
|1
|0
|4
|+0.293
|5
|रेलवे
|2
|1
|1
|0
|4
|+0.039
|6
|आंध्र प्रदेश
|2
|1
|1
|0
|4
|-0.446
|7
|सौराष्ट्र
|2
|1
|1
|0
|4
|-0.682
|8
|सर्विसेज
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.864
|स्थिति
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|रद्द
|अंक
|नेट रनरेट
|1
|बिहार
|2
|2
|0
|0
|8
|+4.120
|2
|नागालैंड
|2
|1
|1
|0
|4
|+0.623
|3
|मेघालय
|2
|1
|1
|0
|4
|+0.157
|4
|मणिपुर
|2
|1
|1
|0
|4
|-0.101
|5
|अरुणाचल प्रदेश
|2
|1
|1
|0
|4
|-3.620
|6
|मिज़ोरम
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.140
