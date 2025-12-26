26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

क्रिकेट

दिल्ली-मुंबई सहित 10 टीमों ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत, इन टीमों का नहीं खुला खाता, देखें अंक तालिका

VHT 2025-26 Points Table: विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे राउंड में 10 टीमें अपनी जीत की लय बरकरार रखने में सफल रहीं, तो 10 टीमें जीत का खाता भी नहीं खोल सकीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 26, 2025

Rohit Sharma

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Points Table: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के एलीट ग्रुप में 26 दिसंबर को 16 मुकाबले खेले गए, जबकि प्लेट ग्रुप में तीन मैच आयोजित हुए। इन कुल 19 मुकाबलों में कई रोमांचक मैच देखने को मिले। रोहित शर्मा दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए, तो विराट कोहली ने एक बार फिर रन बरसाए और 77 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने।

इस दिन खेले गए 19 मुकाबलों में से 10 टीमों ने लगातार दूसरी जीत हासिल की, जबकि 10 टीमों को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। एलीट ग्रुप में दिल्ली, ओडिशा, मुंबई, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बड़ौदा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वहीं पुडुचेरी, राजस्थान, चंडीगढ़, हैदराबाद, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और सर्विसेज को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी।

प्लेट ग्रुप के रिजल्ट

प्लेट ग्रुप में बिहार ने लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए अपने दूसरे मुकाबले में मणिपुर को 15 रनों से हराया। हालांकि टीम के लिए बुरी खबर यह रही कि वैभव सूर्यवंशी पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वहीं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ने अपनी पहली जीत दर्ज की, जबकि मिजोरम की टीम लगातार दूसरा मुकाबला हार गई।

अगर आंकड़ों की बात करें तो प्लेट ग्रुप में सबसे ज्यादा रन अभी भी वैभव सूर्यवंशी के नाम हैं, जिन्होंने एक ही मैच में 190 रन बनाए थे। दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल ने लगातार दूसरा शतका जड़ा और दो मैचों में 271 रन बनाकर पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। हैं। इसके अलावा ध्रुव शोरे ने भी लगातार दूसरा शतक लगाया और वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। समर गज्जर 215 रनों के साथ तीसरे, आर्यन जुयाल 214 रनों के साथ चौथे, स्वास्तिक संभल 212 रनों के साथ पांचवें और विराट कोहली 208 रनों के साथ छठे स्थान पर हैं। अब तक सिर्फ इन्हीं छह बल्लेबाजों ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया है।

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो दीपराज गोयंकर ने 9 विकेट हासिल किए हैं, जबकि जीशान अंसारी और राज लिंबानी ने 8-8 विकेट चटकाए हैं। देवेंद्र सिंह बोरा और अभिलाष सेठी ने 7-7 विकेट लिए हैं, वहीं वरुण कौशिक ने 6 विकेट अपने नाम किए हैं।

Vijay Hazare Trophy Elite Group A

स्थितिटीममैचजीतहाररद्दअंकनेट रनरेट
1मध्य प्रदेश22008+1.058
2कर्नाटक22008+0.323
3केरल21104+1.357
4तमिलनाडु21104+0.947
5झारखंड21104+0.556
6त्रिपुरा21104-0.689
7राजस्थान20200-1.720
8पुडुचेरी20200-1.998

Vijay Hazare Trophy Elite Group B

स्थितिटीममैचजीतहाररद्दअंकनेट रनरेट
1उत्तर प्रदेश22008+3.110
2जम्मू-कश्मीर22008+2.252
3बड़ौदा22008+0.807
4विदर्भ21104+0.802
5बंगाल21104-0.703
6असम20200-1.568
7हैदराबाद20200-1.730
8चंडीगढ़20200-3.141

Vijay Hazare Trophy Elite Group C

स्थितिटीममैचजीतहाररद्दअंकनेट रनरेट
1मंबई22008+1.896
2पंजाब22008+1.031
3गोव22008+0.412
4महाराष्ट्र21104+1.633
5हिमाचल प्रदेश21104+0.870
6छत्तीसगढ़20200-0.793
7उत्तराखंड20200-1.460
8सिक्किम20200-4.181

Vijay Hazare Trophy Elite Group D

स्थितिटीममैचजीतहाररद्दअंकनेट रनरेट
1दिल्ली22008+0.869
2उड़ीसा21104+1.408
3गुजरात21104+0.712
4हरियाणा21104+0.293
5रेलवे21104+0.039
6आंध्र प्रदेश21104-0.446
7सौराष्ट्र21104-0.682
8सर्विसेज20200-1.864

Vijay Hazare Trophy Plate Group

स्थितिटीममैचजीतहाररद्दअंकनेट रनरेट
1बिहार22008+4.120
2नागालैंड21104+0.623
3मेघालय21104+0.157
4मणिपुर21104-0.101
5अरुणाचल प्रदेश21104-3.620
6मिज़ोरम20200-1.140

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

26 Dec 2025 07:36 pm

Published on:

26 Dec 2025 07:11 pm

