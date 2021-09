जिम्बाव्वे के दिग्गज बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने लिया सन्यास, 17 साल का रहा कॅरियर

जिम्बाव्वे क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विकेटकीपर ब्रेंडन टेलर ने क्रिकेट से सन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ब्रेंडन टेलर ने सोशल मीडिया पर अपने सन्यास की घोषणा की। टेलर आज सोमवार को आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में होने वाले तीसरे वनडे में अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेलेंगे। टेलर ने वर्ष 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। टेलर ने अपने कॅरियर में अबतक 34 टेस्ट, 204 वनडे और 45 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं।

'गर्व है टीम का बैज पहना'

ब्रेंडन टेलर ने इंस्टाग्राम पर अपने सन्यास का ऐलान करते हुए लिखा,'मैं काफी भारी दिल के साथ यह ऐलान कर रहा हूं कि कल का मैच मेरे प्यारे देश के लिए मेरा आखिरी मैच है। 17 साल के करियर के दौरान मुझे काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले। इससे मुझे काफी कुछ सीखने का भी मौका मिला। मैंने अपने आपको यही याद दिलाया कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे इस लेवल पर इतने लंबे समय तक खेलने का मौका मिला। मैंने काफी गर्व के साथ टीम का बैज पहना। मेरा लक्ष्य हमेशा ही टीम को बेहतर पोजिशन में ले जाने पर रहा। मैं खुश हूं कि मैं ऐसा करने में कामयाब रहा।'

