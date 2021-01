Brisbane Test : ऑस्ट्रेलिया की टीम 369 रन पर ऑलआउट, सुंदर और नटराजन ने चटकाए 3-3 विकेट

नई दिल्ली। ब्रिस्बेन टेस्ट में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 369 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए लाबुशेन ने 108 और पेन ने 50 रन की पारी खेली। इसके अलावा ग्रीन 47 और वेड 45 रन बनाने में कामयाब रहे। वहीं टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे सुंदर और नटराजन ने 3-3 विकेट लिए। गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को भी 3 विकेट मिलें सिराज को पहली पारी में सिर्फ एक विकेट हासिल हुआ। अब इंडिया लंच सेशन के बाद अपनी पारी का आगाज करेगी।

India vs Australia 4th Test, Day 2: Australia 369 all out in 115.2 overs