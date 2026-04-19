ये हैं IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तान, जानें कौन है टॉप पर

सबसे कम जीत प्रतिशत वाले कप्तानों की सूची में तीन भारतीय शामिल है। ये सूची कम से कम 25 या उससे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले कप्तानों की है। इस लिस्‍ट में शीर्ष पर केकेआर के कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे पहुंच गए हैं। आईपीएल 2026 में उनकी कप्‍तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स अब तक छह मैच खेल चुकी हैं, लेकिन एक भी मैच नहीं जीत सकी है। आज रविवार को ये टीम अपना सातवां मुकाबला खेलने उतरेगी, अगर वह इसे भी हार जाती है तो उसके लिए प्‍लेऑफ के दरवाजे भी बंद हो सकते हैं। ऐसे में आज का मैच उसके लिए नाक का सवाल होगा।