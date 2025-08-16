चहल के तीन विकेट की बदौलत नॉर्थेंप्टनशायर ने डरहम को ध्वस्त किया

जेम्‍स सेल्‍स की 110 गेंद में 117 रनों की खूबसूरत पारी और युजवेंद्र चहल के 30 रन पर तीन विकेट की बदौलत नॉर्थेंप्‍टनशायर ने डरहम को वनडे कप में ध्‍वस्‍त करके चार मैचों में अपनी पहली जीत दर्ज की। नॉर्थेंप्‍टनशायर ने सेल्‍स के शतक की बदौलत आठ विकेट पर 321 रन खड़े किए और सफलतापूर्वक स्‍कोर का बचाव कर लिया। डरहम की यह पांच मैचों में तीसरी हार है, जिससे उनके नॉकआउट क्‍वाल‍िफिकेशन में शीर्ष तीन में जगह बनाने के सपने को धक्‍का लगा है।