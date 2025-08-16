Patrika LogoSwitch to English

चहल के तीन विकेट की बदौलत नॉर्थेंप्टनशायर ने डरहम को ध्वस्त किया

नॉर्थेंप्‍टनशायर की ओर से सेल्‍स ने शतक लगाया और उनका साथ न्‍यूजीलैंड के टिम रॉबिंसन ने दिया, जिन्‍होंने 69 गेंद में 63 रन बनाए, जबकि जस्टिन ब्रॉड ने 45 गेंद में 59 रन बनाए। युजवेंद्र चहल ने छह ओवर में 30 रन देकर तीन विकेट लिए।

भारत

Siddharth Rai

Aug 16, 2025

Yuzvendra Chahal 6 Wicket Haul
Yuzvendra Chahal 6 Wicket Haul: डर्बीशायर के खिलाफ गेंदबाजी करते युजवेंद्र चहल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/)

जेम्‍स सेल्‍स की 110 गेंद में 117 रनों की खूबसूरत पारी और युजवेंद्र चहल के 30 रन पर तीन विकेट की बदौलत नॉर्थेंप्‍टनशायर ने डरहम को वनडे कप में ध्‍वस्‍त करके चार मैचों में अपनी पहली जीत दर्ज की। नॉर्थेंप्‍टनशायर ने सेल्‍स के शतक की बदौलत आठ विकेट पर 321 रन खड़े किए और सफलतापूर्वक स्‍कोर का बचाव कर लिया। डरहम की यह पांच मैचों में तीसरी हार है, जिससे उनके नॉकआउट क्‍वाल‍िफिकेशन में शीर्ष तीन में जगह बनाने के सपने को धक्‍का लगा है।

पहले बल्‍लेबाजी करते हुए नॉर्थेंप्‍टनशायर की ओर से सेल्‍स ने शतक लगाया और उनका साथ न्‍यूजीलैंड के टिम रॉबिंसन ने दिया, जिन्‍होंने 69 गेंद में 63 रन बनाए, जबकि जस्टिन ब्रॉड ने 45 गेंद में 59 रन बनाए। डरहम ने इसके बाद जल्‍दी विकेट गंवाए और कभी वापसी नहीं कर पाई। वे 32 ओवरों के अंदर 171 रनों पर ढेर हो गए। भारत के युजवेंद्र चहल ने छह ओवर में 30 रन देकर तीन विकेट लिए।

डरहम ने अपने विकेटकीपर बल्‍लेबाज ओली रॉबिंसन को मिस किया क्‍योंकि वह पारिवारिक कारणों से यह मैच नहीं खेले। डेविड बेडिंगम जब 30 रन पर थे तो वह ब्रॉड की पांचवीं गेंद पर मिडऑफ पर लपके गए और इसी के साथ उन्‍होंने 15 ओवर में अपने 78 रनों पर अपने पांच बल्‍लेबाजों को गंवा दिया।

Published on:

16 Aug 2025 02:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / चहल के तीन विकेट की बदौलत नॉर्थेंप्टनशायर ने डरहम को ध्वस्त किया

