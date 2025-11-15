IPL 2026: 10 खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद CSK ने किया कप्तान का ऐलान, सोशल मीडिया पर डाला ये पोस्ट

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स (RR) से ट्रेड किया है। कयास लगाए जा रहे थे कि सैमसन को चेन्नई का नया कप्तान बनाया जा सकता है। क्योंकि 2021 से 2024 तक वे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे हैं। चोटिल होने की वजह से वे पिछले सीजन कुछ ही मुकाबलों में कप्तानी कर पाये थे। उनकी कप्तानी में राजस्थान ने आईपीएल 2022 के फाइनल में जगह बनाई थी, जहां राजस्थान को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।