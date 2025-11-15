Patrika LogoSwitch to English

IPL 2026: 10 खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद CSK ने किया कप्तान का ऐलान, सोशल मीडिया पर डाला ये पोस्ट

चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को नहीं बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ को ही अपना कप्तान बनाए रखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 15, 2025

CSK Playing 11

पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (Photo - IPL offical site)

Chennai Super kings Captain, IPL 2026: पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के रिटेंशन लिस्ट जारी करने के ठीक बाद अपने कप्तान का ऐलान भी कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए फ्रेंचाईजी ने ऋतुराज गायकवाड़ को ही अपना कप्तान चुना है। वह पहले भी सीएसके के लिए कप्तानी की भूमिका निभा चुके हैं। पिछले साल चोटिल होने की वजह से वे आधे सीजन से बाहर हो गए थे और एमएस धोनी ने कमान संभाली थी।

संजू सैमसन को नहीं बनाया कप्तान

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स (RR) से ट्रेड किया है। कयास लगाए जा रहे थे कि सैमसन को चेन्नई का नया कप्तान बनाया जा सकता है। क्योंकि 2021 से 2024 तक वे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे हैं। चोटिल होने की वजह से वे पिछले सीजन कुछ ही मुकाबलों में कप्तानी कर पाये थे। उनकी कप्तानी में राजस्थान ने आईपीएल 2022 के फाइनल में जगह बनाई थी, जहां राजस्थान को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

पिछले सीजन में CSK का प्रदर्शन

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पांच बार आईपीएल खिताब जीता है। हालांकि, पिछले सीजन में टीम अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी। उसने कुल 14 मैच खेले, जिनमें से केवल चार में जीत हासिल की और 10 में हार का सामना करना पड़ा। 8 अंकों के साथ टीम का नेट रन रेट -0.647 रहा।

CSK द्वारा रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ी

रिटेन किए गए खिलाड़ी: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कम्बोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, संजू सैमसन (राजस्थान से ट्रेड)।

रिलीज किए गए खिलाड़ी: राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रवींद्र, सैम करन, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी, मथीशा पथिराना।

Updated on:

15 Nov 2025 06:45 pm

Published on:

15 Nov 2025 06:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: 10 खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद CSK ने किया कप्तान का ऐलान, सोशल मीडिया पर डाला ये पोस्ट

