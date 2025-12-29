IND vs NZ ODI Series 2026: कब होगा स्क्वॉड का ऐलान, पूरा शेड्यूल, मैच की टाइमिंग, वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी

न्यूज़ीलैंड के भारत दौरे के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस सीरीज की इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। सभी वनडे मुक़ाबले दोपहर 1.30 बजे से शुरू होंगे और इसका टॉस 1 बजे होगा। वहीं टी20 मैचों के लिए टॉस शाम 6:30 बजे होगा। मैच की शुरुआत 7 बजे से होगा।