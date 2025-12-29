29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ ODI Series 2026: कब होगा स्क्वॉड का ऐलान, पूरा शेड्यूल, मैच की टाइमिंग, वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी

टी20 सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान पहले ही टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड के साथ किया जा चुका है, लेकिन वनडे टीम के ऐलान का अभी इंतज़ार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय टीम का ऐलान 3 से 4 जनवरी के बीच किया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 29, 2025

IND vs NZ

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। (photo - BCCI)

India vs New Zealand ODI Series 2026: न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम जल्द व्हाइट-बॉल सीरीज़ के लिए भारत दौरे पर आएगी। जहां दोनों देशों के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। दौरे की शुरुआत 11 जनवरी से होगी, जिसमें सबसे पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज़ आयोजित की जाएगी। इसके तुरंत बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले यह भारत की आखिरी सीरीज होगी।

वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वॉड ऐलान

टी20 सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान पहले ही टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड के साथ किया जा चुका है, लेकिन वनडे टीम के ऐलान का अभी इंतज़ार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय टीम का ऐलान 3 से 4 जनवरी के बीच किया जा सकता है। इस सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली फिलहाल जारी विजय हज़ारे ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं।

IND vs NZ: वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

मैच नंबरतारीखस्थान
पहला वनडे11 जनवरीबड़ौदा
दूसरा वनडे14 जनवरीराजकोट
तीसरा वनडे18 जनवरीइंदौर

गिल और अय्यर की होगी वापसी

इस सीरीज में टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी। अक्टूबर के आखिर से स्प्लीन की चोट के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर हैं। वहीं कप्तान शुभमन गिल भी वनडे टीम में वापसी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वे चोटिल हो गए थे। जिसके बाद वनडे में उनकी जगह केएल राहुल ने टीम की कमान संभाली थी।

हार्दिक पांड्या और बुमराह को दिया जाएगा आराम

टी2ओ वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। दोनों खिलाड़ियों का चोटों का लंबा इतिहास रहा है, ऐसे में उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए उन्हें आराम दिया जा सकता है। हार्दिक पंड्या ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से कोई वनडे नहीं खेला है। वहीं बुमराह 2023 वर्ल्ड कप के बाद से वनडे टीम से बाहर हैं।

IND vs NZ: टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

मैच नंबरतारीखस्थान
पहला टी2021 जनवरीनागपुर
दूसरा टी2023 जनवरीरायपुर
तीसरा टी2025 जनवरीगुवाहाटी
चौथा टी2028 जनवरीविशाखापत्तनम
पांचवां टी2031 जनवरीतिरुवनंतपुरम

कब, कहां और कैसे देख सकते हैं टी20 और वनडे सीरीज

न्यूज़ीलैंड के भारत दौरे के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस सीरीज की इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। सभी वनडे मुक़ाबले दोपहर 1.30 बजे से शुरू होंगे और इसका टॉस 1 बजे होगा। वहीं टी20 मैचों के लिए टॉस शाम 6:30 बजे होगा। मैच की शुरुआत 7 बजे से होगा।

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टी20 स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)

ये भी पढ़ें

संजू सैमसन इस वजह से नहीं खेले विजय हज़ारे ट्रॉफी का पहला मुक़ाबला, BCCI ने दिया था ये नोटिस
क्रिकेट
Sanju Samson batting position

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

29 Dec 2025 06:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ ODI Series 2026: कब होगा स्क्वॉड का ऐलान, पूरा शेड्यूल, मैच की टाइमिंग, वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WPL 2026: मुंबई इंडियंस से जुड़ीं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर क्रिस्टन बीम्स, फ्रेंचाइजी ने सौंपी अहम जिम्मेदारी

WPL 2026 Date
क्रिकेट

Year Ender 2025: साल 2025 के 5 बड़े विवाद जिसने क्रिकेट की दुनिया में मचाया हड़कंप

Suryakumar Yadav on Asia Cup 2025 Final
क्रिकेट

ICC ने मेलबर्न की पिच को बताया ‘असंतोषजनक’, दिया डिमेरिट पॉइंट, 2 दिन में गिरे थे 36 विकेट, नहीं लगा कोई अर्धशतक

AUS vs IND Boxing Day Test MCG Pitch Report
क्रिकेट

विराट कोहली फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेलेंगे पूर्व कप्तान, जानें कब और कहां होगा मैच

VHT 2025-26
क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे ये दो दिग्गज! इस वजह से BCCI देगा आराम

Hardik Pandya and Jasprit Bumrah
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.