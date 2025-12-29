29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे ये दो दिग्गज! इस वजह से BCCI देगा आराम

पंड्या ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से कोई वनडे नहीं खेला है। वहीं बुमराह 2023 वर्ल्ड कप के बाद से वनडे टीम से बाहर हैं। दोनों खिलाड़ियों का चोटों का लंबा इतिहास रहा है, ऐसे में वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए उन्हें आराम दिया जा सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 29, 2025

Hardik Pandya and Jasprit Bumrah

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह (Photo Credit - IANS)

India vs NewZealand ODI Series: 2026 टी20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए, भारतीय टीम के प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से आराम दिए जाने की संभावना है। दोनों खिलाड़ियों का चोटों का लंबा इतिहास रहा है, ऐसे में उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए उन्हें आराम दिया जा सकता है।

तीन वनडे और पांच टी20 खेले जाएंगे

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह सीरीज जनवरी में शुरू होगी, जिसमें पहले तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। इसके तुरंत बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच नागपुर (21 जनवरी), रायपुर (23 जनवरी), गुवाहाटी (25 जनवरी), विशाखापत्तनम (28 जनवरी) और तिरुवनंतपुरम (31 जनवरी) में होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह टी20 सीरीज में वापसी करेंगे।

हार्दिक पांड्या और बुमराह लंबे समय से बाहर

वनडे मुक़ाबले 11 जनवरी (बड़ौदा), 14 जनवरी (राजकोट) और 18 जनवरी (इंदौर) को होंगे। टीम की घोषणा 4-5 जनवरी के आसपास होने की उम्मीद है। हार्दिक पंड्या ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से कोई वनडे नहीं खेला है। वहीं बुमराह 2023 वर्ल्ड कप के बाद से वनडे टीम से बाहर हैं।

श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है

हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पंड्या विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर उन्हें अंतरराष्ट्रीय वनडे से आराम दिया जा रहा है तो विजय हजारे में खेलने का कोई तुक नहीं बनता। पिछली सीरीज में वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर चोट के चलते नहीं खेले थे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी। अक्टूबर के आखिर से स्प्लीन की चोट के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर हैं।

ये भी पढ़ें

एशेज सीरीज के बीच इस दिग्गज के निधन से क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर, रवि शास्त्री समेत कई क्रिकेटरों ने जताया दुख
क्रिकेट
Hugh Morris die

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

29 Dec 2025 03:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे ये दो दिग्गज! इस वजह से BCCI देगा आराम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रिंकू सिंह और ध्रुव जुरेल ने चौकों-छक्कों की बारिश कर काटा बवाल, आज के सबसे बड़े स्कोर की ओर उत्तर प्रदेश

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Highlights
क्रिकेट

शार्दुल ठाकुर ने उगली आग, अकेले ही टॉप ऑर्डर को किया तहस-नहस, छत्तीसगढ़ 140/8

Vijay Hazare Trophy Highlights
क्रिकेट

इंग्‍लैंड के इस पूर्व दिग्गज के निधन से क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर, रवि शास्त्री समेत कई क्रिकेटरों ने जताया दुख

Hugh Morris die
क्रिकेट

इंग्लैंड को पांचवें एशेज टेस्ट से पहले लगा तगड़ा झटका, हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते गस एटकिंसन हुए बाहर

Gus Atkinson ruled out
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा ने बैक-टू-बैक 45 छक्के जड़ गेंदबाजों का निकाला दम, आज VHT में उड़ाएंगे गर्दा

Abhishek Sharma smashes 45 sixes
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.