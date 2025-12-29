IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे ये दो दिग्गज! इस वजह से BCCI देगा आराम

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह (Photo Credit - IANS)
India vs NewZealand ODI Series: 2026 टी20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए, भारतीय टीम के प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से आराम दिए जाने की संभावना है। दोनों खिलाड़ियों का चोटों का लंबा इतिहास रहा है, ऐसे में उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए उन्हें आराम दिया जा सकता है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह सीरीज जनवरी में शुरू होगी, जिसमें पहले तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। इसके तुरंत बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच नागपुर (21 जनवरी), रायपुर (23 जनवरी), गुवाहाटी (25 जनवरी), विशाखापत्तनम (28 जनवरी) और तिरुवनंतपुरम (31 जनवरी) में होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह टी20 सीरीज में वापसी करेंगे।
वनडे मुक़ाबले 11 जनवरी (बड़ौदा), 14 जनवरी (राजकोट) और 18 जनवरी (इंदौर) को होंगे। टीम की घोषणा 4-5 जनवरी के आसपास होने की उम्मीद है। हार्दिक पंड्या ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से कोई वनडे नहीं खेला है। वहीं बुमराह 2023 वर्ल्ड कप के बाद से वनडे टीम से बाहर हैं।
हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पंड्या विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर उन्हें अंतरराष्ट्रीय वनडे से आराम दिया जा रहा है तो विजय हजारे में खेलने का कोई तुक नहीं बनता। पिछली सीरीज में वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर चोट के चलते नहीं खेले थे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी। अक्टूबर के आखिर से स्प्लीन की चोट के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर हैं।
