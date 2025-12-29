IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे ये दो दिग्गज! इस वजह से BCCI देगा आराम

हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पंड्या विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर उन्हें अंतरराष्ट्रीय वनडे से आराम दिया जा रहा है तो विजय हजारे में खेलने का कोई तुक नहीं बनता। पिछली सीरीज में वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर चोट के चलते नहीं खेले थे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी। अक्टूबर के आखिर से स्प्लीन की चोट के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर हैं।