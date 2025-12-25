संजू सैमसन इस वजह से नहीं खेले विजय हज़ारे ट्रॉफी का पहला मुक़ाबला, BCCI ने दिया था ये नोटिस

Sanju Samson, Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज हो चुका है। इसके पहले ही दिन ढेरों रिकॉर्ड देखें को मिले। बिहार की टीम ने वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करते हुए 574 रन बनाए। वहीं ओडिशा के सलामी बल्लेबाज स्वास्तिक सामल ने दोहरा शतक लगाया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश के अनुसार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य है, खासकर जब वे राष्ट्रीय ड्यूटी पर न हों। इसी वजह से इस सीजन में कई बड़े खिलाड़ी मैदान पर उतरे हैं।