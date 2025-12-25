25 दिसंबर 2025,

संजू सैमसन इस वजह से नहीं खेले विजय हज़ारे ट्रॉफी का पहला मुक़ाबला, BCCI ने दिया था ये नोटिस

बीसीसीआई के सख्त आदेश के बावजूद संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे जैसे कुछ अन्य सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी पहले राउंड में नहीं खेले। बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए खिलाड़ियों को छूट दी है कि वे चाहें तो टूर्नामेंट के आखिरी दो लीग मैच ही खेल सकते हैं।

Siddharth Rai

Dec 25, 2025

Sanju Samson batting position

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: EspncricInfo)

Sanju Samson, Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज हो चुका है। इसके पहले ही दिन ढेरों रिकॉर्ड देखें को मिले। बिहार की टीम ने वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करते हुए 574 रन बनाए। वहीं ओडिशा के सलामी बल्लेबाज स्वास्तिक सामल ने दोहरा शतक लगाया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश के अनुसार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य है, खासकर जब वे राष्ट्रीय ड्यूटी पर न हों। इसी वजह से इस सीजन में कई बड़े खिलाड़ी मैदान पर उतरे हैं।

कोहली और रोहित लंबे समय बाद विजय हजारे ट्रॉफी में नजर आए

पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा लंबे समय बाद विजय हजारे ट्रॉफी में नजर आए। रोहित ने सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों में 155 रन बनाकर मुंबई को आसान जीत दिलाई, जबकि कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंदों में 131 रन ठोककर दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, बीसीसीआई के सख्त आदेश के बावजूद संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे जैसे कुछ अन्य सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी पहले राउंड में नहीं खेले।

BCCI ने इन खिलाड़ियों को दी खास छूट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए खिलाड़ियों को छूट दी है कि वे चाहें तो टूर्नामेंट के आखिरी दो लीग मैच ही खेल सकते हैं। बोर्ड चाहता है कि सभी इंटरनेशनल स्टार्स कम से कम एक मैच जरूर खेलें, खासकर इस साल ऑस्ट्रेलिया में 3-1 टेस्ट सीरीज हार के बाद ये नियम और सख्त हो गया है।

कब खेलते दिखेंगे सूर्यकुमार यादव

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने कन्फर्म किया है कि सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे 6 और 8 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और पंजाब के खिलाफ आखिरी मैच खेलेंगे, जबकि रवींद्र जडेजा भी सौराष्ट्र के लिए ऐसा ही कर सकते हैं। दूसरे राज्यों की टीमों में भी ऐसा ही है।

ये भी पढ़ें

बैट के लिए मां ने बेचे थे गहने, बेटे ने जड़ दिया सबसे तेज शतक, जानें कौन हैं बिहार के कप्तान सकीबुल गनी
क्रिकेट
image

Updated on:

25 Dec 2025 12:36 pm

Published on:

25 Dec 2025 12:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / संजू सैमसन इस वजह से नहीं खेले विजय हज़ारे ट्रॉफी का पहला मुक़ाबला, BCCI ने दिया था ये नोटिस

