Year Ender 2025: साल 2025 के 5 बड़े विवाद जिसने क्रिकेट की दुनिया में मचाया हड़कंप

एशिया कप 2025 साल का सबसे चर्चित इवेंट था। इस दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। ये सिलसिला लगातार तीन मैचों तक चला और साल की सबसे बड़ी खबर बना। क्रिकेट में ऐसा नहीं देखा गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ न मिलाते हों। फाइनल में जीत के बाद भारतीय टीम का पाकिस्तानी मूल के एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से खिताब न लेना भी चर्चा में रहा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने भी विवादास्पद सेलिब्रेशन किया था।