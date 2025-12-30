30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

स्मृति मंधाना के पास आज इतिहास रचने का मौका, बस इतने रन बनाते ही शुभमन गिल को पछाड़ बन जाएंगी नंबर-1

Smriti Mandhana New Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज श्रीलंका के खिलाफ सीरीज पांचवां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने उतरेगी। इस मुकाबले एक बार फिर सबकी नजरें स्मृति मंधाना पर होंगी, जो आज कैलेंडर ईयर 2025 में शुभमन गिल को पछाड़ पुरुष और महिला दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली भारतीय बन सकती हैं।

भारत

image

lokesh verma

Dec 30, 2025

Smriti Mandhana New Record

भारतीय खिलाड़ी स्‍मृति मंधाना और शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Smriti Mandhana New Record: भारतीय महिला टीम आज मंगलवार 30 दिसंबर को श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज का आखिरी और पांचवां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलेगी। भारत पहले ही सीरीज में लगातार चार मैच जीतकर अजेय बढ़त बना रखी है और आज हरमनप्रीत की अगुवाई में 5-0 से क्लीन स्वीप करना चाहेगी। इस मुकाबले सबकी नजर एक बार फिर स्‍टार सलामी बल्‍लेबाज स्‍मृति मंधाना पर होंगी, जिन्‍होंने पिछले ही मैच में अपने 10 हजार इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं। इस मैच में आज उनके पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका होगा।

सिर्फ 62 रनों की दरकार

स्मृति मंधाना 2025 में एक नए रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं। इस कैलेंडर ईयर में उन्‍होंने सभी फॉर्मेट में 1,703 रन बनाए हैं, जो एक साल में किसी भी महिला द्वारा बनाए गए सबसे ज्‍यादा रन हैं। अब उन्हें पुरुष और महिला दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट में 2025 की सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली बल्‍लेबाज बनने के लिए सिर्फ 62 रनों की दरकार है। ऐसा करते ही वह शुभमन गिल के 1,764 रनों के टोटल को पीछे छोड़ देंगी।

10 हजार रन बनाने वाली चौथी महिला क्रिकेटर

ज्ञात हो कि श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में ही मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे किए हैं। वह मिताली राज के बाद इस मुकाम को हासिल करने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बनी हैं। उनसे पहले 10 हजार का रिकॉर्ड मिताली राज, सूज़ी बेट्स और शार्लोट एडवर्ड्स के नाम दर्ज था।

स्‍मृति मंधाना के करियर पर एक नजर

स्‍मृति मंधाना के क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो उन्‍होंने सात टेस्ट की 12 पारियों में 57.18 के औसत से 629 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से दो शतक और तीन अर्धशतक आए हैं। वहीं, 117 वनडे मैचों में उन्‍होंने 48.38 के औसत से 5,322 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं। जबकि 157 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उन्‍होंने 29.94 के औसत और 124.22 के स्ट्राइक रेट से 4,102 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं।

Updated on:

30 Dec 2025 07:19 am

Published on:

30 Dec 2025 07:18 am

स्मृति मंधाना के पास आज इतिहास रचने का मौका, बस इतने रन बनाते ही शुभमन गिल को पछाड़ बन जाएंगी नंबर-1

