स्मृति मंधाना के पास आज इतिहास रचने का मौका, बस इतने रन बनाते ही शुभमन गिल को पछाड़ बन जाएंगी नंबर-1

Smriti Mandhana New Record: भारतीय महिला टीम आज मंगलवार 30 दिसंबर को श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज का आखिरी और पांचवां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलेगी। भारत पहले ही सीरीज में लगातार चार मैच जीतकर अजेय बढ़त बना रखी है और आज हरमनप्रीत की अगुवाई में 5-0 से क्लीन स्वीप करना चाहेगी। इस मुकाबले सबकी नजर एक बार फिर स्‍टार सलामी बल्‍लेबाज स्‍मृति मंधाना पर होंगी, जिन्‍होंने पिछले ही मैच में अपने 10 हजार इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं। इस मैच में आज उनके पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका होगा।