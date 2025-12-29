29 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

Vijay Hazare Trophy Round-Up: पंत फ्लॉप, दिल्ली ने हासिल किया 321 रन का टारगेट, जुरेल के नाबाद शतक से जीता यूपी

इस राउंड में मुंबई, ओडिशा, रेलवे, हरियाणा, बंगाल, विदर्भ और असम ने भी अपने-अपने मैचों में प्रभावशाली जीत हासिल की, जिससे अंक तालिका की तस्वीर और स्पष्ट हो गई है। कुल मिलाकर, यह राउंड उच्च स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबलों से भरा रहा, जो टूर्नामेंट को और दिलचस्प बना रहा है।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 29, 2025

India vs South Africa Test

भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत (Photo - EspnCricInfo)

Vijay Hazare Trophy Round 3 Highlights: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप स्टेज के तीसरे राउंड में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला, जहां कई मैचों में बड़े स्कोर बने और कुछ मुकाबले एकतरफा रहे। उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ध्रुव जुरेल के विस्फोटक नाबाद शतक और रिंकू सिंह की अहम पारी की मदद से बड़ौदा के खिलाफ जीत दर्ज़ की। दूसरी ओर, दिल्ली ने सौराष्ट्र के खिलाफ रोमांचक मुकाबला जीता। कप्तान ऋषभ पंत बल्ले से साधारण प्रदर्शन (22 रन) के बावजूद टीम की गेंदबाजी और अन्य बल्लेबाजों के योगदान से दिल्ली ने तीन विकेट से जीत दर्ज की।

इस राउंड में मुंबई, ओडिशा, रेलवे, हरियाणा, बंगाल, विदर्भ और असम ने भी अपने-अपने मैचों में प्रभावशाली जीत हासिल की, जिससे अंक तालिका की तस्वीर और स्पष्ट हो गई है। कुल मिलाकर, यह राउंड उच्च स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबलों से भरा रहा, जो टूर्नामेंट को और दिलचस्प बना रहा है।

दिल्ली ने सौराष्ट्र को तीन विकेट से हराया

नवदीप सैनी (तीन विकेट/नाबाद 34) और प्रिंस यादव (दो विकेट) के बाद प्रियांश आर्य (78) और तेजस्वी दहिया (53) की शानदार प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली ने सोमवार को विजय हजारे ट्राफी के एलीट ग्रुप डी मुकाबले में सौराष्ट्र को सात गेंदे शेष रहते तीन विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी सौराष्ट्र ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट पर 320 रनों का स्कोर खड़ा किया। विश्वराज जाडेजा ने 104 गेंदों में 13 चौके और एक छक्का लगाते हुए 115 रनों की पारी खेली। वहीं रुचित अहीर 65 गेंदों में सात चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए नाबाद 95 रन बनाये। समर गज्जर (41), कप्तान हार्विक देसाई (28) और चिराग जानी (17) रन बनाकर आउट हुये। दिल्ली के लिए नवदीप सैनी ने तीन विकेट लिये। प्रिंस याद को दो विकेट मिले। हर्ष त्यागी और अर्पित राणा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली ने 48.5 ओवर में सात विकेट पर 321 रन बनाकर मुकाबला तीन विकेट से अपने नाम कर लिया। दिल्ली के लिए प्रियांश आर्य ने सर्वाधिक 78 रनों की पारी खेली। तेजस्वी दहिया 51 गेंदों में (53), हर्ष त्यागी 45 गेंदों में (49), नीतीश राणा (37), आयुष डोसेजा (24) और अर्पित राणा (14) रन बनाकर आउट हुये। महत्वपूर्ण समय नवदीप सैनी ने 29 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए (नाबाद 34) रनों की पारी खेली। प्रिंस यादव तीन रन बनाकर नाबाद रहे। सौराष्ट्र के लिए हितेन कानबी और चिराग जानी ने दो-दो विकेट लिये। चेतन साकरिया ,अंकुर पंवर और प्रेरक मांकड़ ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

ध्रुव जुरेल का नाबाद शतक, उप्र ने बड़ौदा को 54 रनों से हराया

ध्रुव जुरेल (नाबाद 160) रनों की शतकीय और कप्तान रिंकू सिंह (63) की अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर उत्तर प्रदेश ने बड़ौदा को 54 रनों से हराया। टॉस जीतकर बड़ाैदा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक गोस्वामी और आर्यन जुयाल की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। 15वें ओवर में राज लिंबानी ने आर्यन जुयाल (26) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये ध्रुव जुरेल ने अभिषेक गोस्वामी के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया।

इसी दौरान 17वें ओवर में लिंबानी ने अभिषेक 51 गेंदों में (51) को अपना शिकार बना लिया। प्रियम गर्ग (तीन) भी लिंबानी का शिकार बने। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये रिंकू सिंह ने ध्रुव जुरेल के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 144 रनों की साझेदारी हुई। 39वें ओवर में रसिख सलाम ने रिंकू सिंह को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। रिंकू सिंह ने 67 गेंदों में दो चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 63 रनों की पारी खेली। प्रशांत वीर (35) और समीर रिजवी (11) रन बनाकर आउट हुये। ध्रुव जुरेल ने 101 गेंदों में 15 चौके और आठ छक्के उड़ाते हुए नाबाद 160 रन बनाये।

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी बड़ौदा की पूरी टीम निर्धारित 50 ओवरों में 315 रन का स्कोर ही बना सकी और मुकाबला 54 रनों से हार गई। बड़ौदा के लिए कप्तान क्रुणाल पंड्या ने सर्वाधिक 82 रनों की पारी खेली। शाश्वत रावत (60), विष्णु सोलंकी (43), अतीत सेठ (46), शिवालिक शर्मा (30), राज लिंबानी (12) और प्रियांशु मोलिया (12) रन बनाकर आउट हुये। चार बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक नहीं पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के लिए जीशान अंसारी ने तीन विकेट लिये। समीर रिजवी और विप्रज निगम को दो-दो विकेट मिले। कुणाल त्यागी, रिंकू सिंह और प्रशांत वीर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

मध्यप्रदेश ने केरल को 47 रनों से हराया

हिमांशु मंत्री (93) की शानदार बल्लेबाजी के बाद शुभम शर्मा (तीन विकेट), सारांश जैन और शिवांग कुमार (दो-दो विकेट) के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर मध्यप्रदेश ने केरल को 47 रनों से शिकस्त दी। केरल ने टॉस कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अंकित शर्मा (चार विकेट) और बाबा अपराजित (तीन विकेट) के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर केरल ने बल्लेबाजी करने उतरी मध्य प्रदेश को 46.1 ओवर में 214 के स्कोर पर समेट दिया। मध्यप्रदेश के लिए हिमांशु मंत्री ने 105 गेंदों में सात चौकों की मदद से 93 रनों की पारी खेली। इसके अलावा त्रिपुरेश सिंह ने (37), हर्ष गवली (22), आर्यन पांडे (15) और यश दुबे ने 13 रनों का योगदान दिया। केरल के लिए अंकित शर्मा ने चार विकेट लिये। बाबा अपराजित को तीन विकेट मिले एम डी निधीष और ईडन ऐपल टॉम ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी केरल की टीम मध्यप्रदेश के गेंदबाजी आक्रमण के आगे 40.1 ओवर में 167 के स्कोर पर सिमट गई और मुकाबला 47 रनों से हार गई। केरल के लिए शराफ़ुद्दीन ने सर्वाधिक 42 रनों की पारी खेली। सलमान निजार (30), विष्णु विनोद (20), कप्तान रोहन कुन्नुमल (19), मोहम्मद अजहरुद्दीन (15) और अंकित शर्मा 13 रन बनाकर आउट हुये। शेष बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। मध्यप्रदेश के लिए शुभम शर्मा ने तीन विकेट लिये। सारांश जैन और शिवांग कुमार को दो-दो विकेट मिले। त्रिपुरेश सिंह, आर्यन पांडे और कुमार कार्तिकेय ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

शार्दुल ठाकुर और शम्स मुलानी के दम पर जीता मुंबई

शार्दुल ठाकुर (चार विकेट) और शम्स मुलानी (पांच विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद अंगकृष रघुवंशी (नाबाद 68) और सिद्धेश लाड (नाबाद 48) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मुंबई ने छत्तीसगढ़ को 156 गेंदें शेष रहते नौ विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शार्दुल ठाकुर 13 रन देकर (चार विकेट) और शम्स मुलानी 31 रन देकर (पांच विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर बल्लेबाजी करने उतरी छत्तीसगढ़ को 38.1 ओवर में 142 के स्कोर पर समेट दिया। छत्तीसगढ़ के लिए कप्तान अमनदीप खरे (68) और अजय मंडल (46) ही जुझारू बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर सके। शेष नौ बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके।

इसके बाद 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई ने 24 ओवर में एक विकेट पर 144 रन बनाकर मुकाबला नौ विकेट से अपने नाम कर लिया। सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी और इशान मुलचंदानी ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े। नौवें ओवर में हर्ष यादव ने इशान मुलचंदानी (19) को आउट कर छत्तीसगढ़ को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये सिद्धेश लाड ने अंगकृष रघुवंशी के साथ 102 रनों की अविजित साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिला दी। अंगकृष रघुवंशी (68) और सिद्धेश लाड (48) रन बनाकर नाबाद रहे।

नागालैंड ने मिजोरम को 177 रनों से दी शिकस्त

रांची 29 दिसंबर (वार्ता) डेगा निश्चल (182) और सेडेजहाली रुपेरो (124) की शतकीय पारियों के बाद इमलिवति लेमतुर और अकावी येप्थो (तीन-तीन विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर नागालैंड ने मिजोरम को 177 रनों से शिकस्त दी।
आज यहां नागालैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में चार विकेट पर 399 रनों का स्कोर खड़ा किया। डेगा निश्चल ने 130 गेंदों में 23 चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए रिकार्ड 182 रनों की पारी खेली। सेडेजहाली रुपेरो ने 118 गेंदों में आठ चौके और सात छक्के उड़ाते हुए 124 रनों की शतकीय पारी खेली। चेतन बिष्ट 57 रन बनाकर नाबाद रहे। सलामी बल्लेबाज जॉशुआ ओज़ुकुम 19 रन बनाकर आउट हुये। मिजाेरम के लिए अजीत कार्तिक ने दो विकेट लिये। के सी करिअप्पा को एक विकेट मिला।

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी मिजोरम की टीम को इमलिवति लेमतुर और अकावी येप्थो ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 42 ओवर में 222 के स्कोर पर ढ़ेर कर मुकाबला 177 रनों से अपने नाम कर लिया। मिजोरम के लिए साहिल रजा ने सर्वाधिक 104 रनों की शतकीय पारी खेली। एल नगेंटे (40), जेहु एंडरसन (17), कप्तान जोसेफ ललथनखुमा (17) और के सी करिअप्पा (15) और खियांग्ते वानरोटलिंगा 11 रन बनाकर आउट हुये। इमलिवति लेमतुर और अकावी येप्थो को तीन-तीन विकेट मिले। नागालैंड के लिए दीप बोराह, रोनित मोरे और हेम चेत्री ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

IND vs NZ ODI Series 2026: कब होगा स्क्वॉड का ऐलान, पूरा शेड्यूल, मैच की टाइमिंग, वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी
क्रिकेट
IND vs NZ

