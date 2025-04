CSK Play Off scenario: सात मैच हारने के बावजूद प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुआ चेन्नई, अब भी ऐसे बना सकता है जगह, जानें पूरा समीकरण

इन सभी परेशानियों के बावजूद, चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर नहीं हुई है। आमतौर पर प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए न्यूनतम 16 अंकों की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार टीमें 14 अंकों के साथ भी प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। उदाहरण के लिए, पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने भी नौ मैचों के बाद महज चार अंकों के साथ 10वें स्थान पर थी, लेकिन इसके बाद आरसीबी ने अपने शेष सभी पांच मुकाबले जीतकर 14 अंक हासिल किए और प्लेऑफ में स्थान बनाया।

ऐसे में यदि चेन्नई सुपर किंग्स अपने बचे हुए सभी मुकाबले जीत लेती है तो वह भी 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच सकती है। इसके साथ ही सीएसके को अपने नेट रनरेट (NRR) में भी सुधार करना होगा। फिलहाल टीम का नेट रनरेट -1.302 है। यदि अन्य टीमें भी 14 अंकों पर रुकती हैं, तो प्लेऑफ में वही टीमें प्रवेश करेंगी जिनका नेट रनरेट बेहतर होगा। इसलिए चेन्नई को अब अपने आगामी मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स के बाकी मैचों का शेड्यूल

30 अप्रैल vs पंजाब किंग्स, चेन्नई, शाम 7.30 बजे

3 मई vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बेंगलुरु, शाम 7.30 बजे

7 मई vs कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता, शाम 7.30 बजे

12 मई vs राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई, शाम 7.30 बजे

18 मई vs गुजरात टाइटन्स, अहमदाबाद, दोपहर 3.30 बजे

इसके अतिरिक्त, चेन्नई सुपर किंग्स को यह भी आशा करनी होगी कि अन्य टीमें, विशेष रूप से गुजरात टाइटन्स (GT), दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), 14 अंकों से अधिक न प्राप्त करें। ये तीनों टीमें पहले से ही 12 अंकों पर हैं और उन्हें केवल दो और जीत की आवश्यकता है।