अश्विन ने डेवाल्ड ब्रेविस को ‘अंडर द टेबल’ ज्यादा पैसा देने का लगाया था आरोप, CSK ने दी सफाई, दावे का खंडन किया

अप्रैल 2025 में, डेवाल्ड ब्रेविस को 2.2 करोड़ रुपये की लीग फीस पर चोटिल गुरजपनीत सिंह के स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में अनुबंधित किया गया था। जिन्हें सऊदी अरब के जेद्दा स्थित अबादी अल जौहर एरिना में आयोजित आईपीएल 2025 खिलाड़ी नीलामी में 2.2 करोड़ रुपये की कीमत पर चुना गया था।

Siddharth Rai

Aug 17, 2025

डेवाल्ड ब्रेविस को CSK ने 2.2 करोड़ रुपये में टीम से जोड़ा था (Photo Credit: IANS)

पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आज ऑफ स्पिनर आर अश्विन के इस दावे का खंडन किया कि फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2025 में दक्षिण अफ्रीकी डेवाल्ड ब्रेविस को प्रतिस्थापन के रूप में 2.2 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करके साइन किया था।

एक आधिकारिक बयान में, चेन्नई सुपर किंग्स ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के दौरान डेवाल्ड ब्रेविस को प्रतिस्थापन खिलाड़ी के रूप में साइन करने की प्रक्रिया के दौरान फ्रेंचाइजी द्वारा की गई सभी कार्रवाई आईपीएल के नियमों और विनियमों के पूर्णतः अनुरूप थी।

अप्रैल 2025 में, डेवाल्ड ब्रेविस को 2.2 करोड़ रुपये की लीग फीस पर चोटिल गुरजपनीत सिंह के स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में अनुबंधित किया गया था। जिन्हें सऊदी अरब के जेद्दा स्थित अबादी अल जौहर एरिना में आयोजित आईपीएल 2025 खिलाड़ी नीलामी में 2.2 करोड़ रुपये की कीमत पर चुना गया था।

डेवाल्ड ब्रेविस को आईपीएल खिलाड़ी विनियम 2025-27, विशेष रूप से 'प्रतिस्थापन खिलाड़ी' के अंतर्गत खंड 6.6 के अनुसार अनुबंधित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि "अनुच्छेद 6.1 या 6.2 के अनुसार अनुबंधित प्रतिस्थापन खिलाड़ी को लीग शुल्क पर भर्ती किया जा सकता है, जो संबंधित सत्र के लिए चोटिल/ अनुपलब्ध खिलाड़ी को देय लीग शुल्क से अधिक नहीं होगा।''

इसमें कहा गया है, ''यदि किसी सीजन के दौरान किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की भर्ती की जाती है, तो उसे वास्तव में भुगतान की गई लीग फीस, संबंधित सीजन के दौरान फ्रेंचाइजी द्वारा खेले गए मैचों को ध्यान में रखते हुए कम कर दी जाएगी जो उसके पंजीकृत होने से पहले हुए थे और खिलाड़ी अनुबंध के तहत किसी भी अन्य प्रासंगिक कटौती को भी शामिल किया जाएगा।''

इसके अलावा, आईपीएल ने 18 अप्रैल, 2025 को एक मीडिया एडवाइजरी भी जारी की जिसमें डेवाल्ड ब्रेविस के अनुबंध की पुष्टि की गई। मीडिया एडवाइजरी को आज पुनः प्रकाशित करते हुए, इसमें कहा गया है कि सीएसके ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के शेष सत्र के लिए चोटिल गुरजपनीत सिंह के प्रतिस्थापन के रूप में दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को अनुबंधित किया है।

डेवाल्ड ब्रेविस ने 81 टी20 मैच खेले हैं और 162 के उच्चतम स्कोर के साथ 1,787 रन बनाए हैं। उन्होंने 2023 में दक्षिण अफ्रीका के लिए अपना टी20I डेब्यू किया और अब तक 2 टी20आई मैच खेले हैं। ब्रेविस इससे पहले मुंबई इंडियंस (MI) का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 10 मैच खेले थे। 18 अप्रैल की मीडिया एडवाइजरी में कहा गया था कि वह 2.2 करोड़ रुपये में सीएसके से जुड़ेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर दोहराती है कि सभी प्रक्रियाओं का पालन टाटा आईपीएल प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया था।

Hindi News / Sports / Cricket News / अश्विन ने डेवाल्ड ब्रेविस को 'अंडर द टेबल' ज्यादा पैसा देने का लगाया था आरोप, CSK ने दी सफाई, दावे का खंडन किया

