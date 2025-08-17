अश्विन ने डेवाल्ड ब्रेविस को ‘अंडर द टेबल’ ज्यादा पैसा देने का लगाया था आरोप, CSK ने दी सफाई, दावे का खंडन किया

डेवाल्ड ब्रेविस ने 81 टी20 मैच खेले हैं और 162 के उच्चतम स्कोर के साथ 1,787 रन बनाए हैं। उन्होंने 2023 में दक्षिण अफ्रीका के लिए अपना टी20I डेब्यू किया और अब तक 2 टी20आई मैच खेले हैं। ब्रेविस इससे पहले मुंबई इंडियंस (MI) का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 10 मैच खेले थे। 18 अप्रैल की मीडिया एडवाइजरी में कहा गया था कि वह 2.2 करोड़ रुपये में सीएसके से जुड़ेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर दोहराती है कि सभी प्रक्रियाओं का पालन टाटा आईपीएल प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया था।