चेतेश्वर पुजारा की आतिशी बल्लेबाज, एक ओवर में 22 रन जड़ते हुए लगाया तूफानी शतक

चेतेश्वर पुजारा यहां भी ससेक्स की कप्तानी कर रहे हैं। इस दौरान पुजारा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 73 गेंदों पर शतक जड़ दिया। पुजारा ने अपनी पारी में 79 गेंदें खेलीं और 7 चौके और 2 सिक्स की मदद से 107 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 135.44 का रहा। उनकी इस कप्तानी पारी के बावजूद ससेक्स मैच नहीं जीत पाई और वॉरविकशायर से मात्र 4 रन से हार गई।





4 2 4 2 6 4



TWENTY-TWO off the 47th over from @cheteshwar1. 🔥 pic.twitter.com/jbBOKpgiTI