क्या चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने सच में की थी अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग, BCCI की ओर से आया ये जवाब

भारतीय टीम के चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर 2026 में समाप्त होने वाला है। टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद ऐसी खबरें आई थीं कि उन्‍होंने 2027 वनडे विश्व कप तक अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार, अगरकर ने ऐसी मांग नहीं की है। उनके भविष्य का फैसला तभी होगा, जब इस साल के अंत में उनका अनुबंध समाप्त हो जाएगा। ज्ञात हो कि अगरकर ने 2023 में सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष का पद संभाला था और T20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उनके अनुबंध को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था।