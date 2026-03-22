22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

PSL से पर्सनल कारणों के चलते नाम लिया वापस, अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने को तैयार, इस खिलाड़ी पर पाकिस्तान लेगा एक्शन!

राजस्थान रॉयल्स श्रीलंका के टी20 कप्तान दासुन शनाका को सैम करन के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल करने की तैयारी में है। हालही में शनाका ने पर्सनल कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) से अपना नाम व्पास ले लिया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 22, 2026

SL vs PAK Match Highlights

श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका और वानिंदु हसरंगा। (फोटो सोर्स: IANS)

Dasun Shanaka, Rajasthan Royals, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 शुरू होने में अब सिर्फ एक हफ्ते हा समय बचा है। 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से हो रहा है। कई टीमों को चोटिल खिलाड़ियों की वजह से झटका लगा है और वे उनके रिप्लेसमेंट की तलाश में जुटी हुई हैं। पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) भी इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन के विकल्प की तलाश कर रही है, जो ग्रोइन इंजरी के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं।

सैम करन की जगह दासुन शनाका

अब नई खबर सामने आई है कि राजस्थान रॉयल्स श्रीलंका के टी20 कप्तान दासुन शनाका को सैम करन के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल करने की तैयारी में है। हालही में शनाका ने पर्सनल कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) से अपना नाम व्पास ले लिया था। ऐसे में अगर वे आईपीएल 2026 में खेलते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) उनपर एक्शन ले सकता है।

पाकिस्तान ले सकता है एक्शन

बता दें कि, पीएसएल 2026 के लिए दासुन शनाका को ऑक्शन में लाहौर कलंदर्स ने PKR 2.2 करोड़ में खरीदा था। वहीं सैम करन को राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स से एक बड़ी ट्रेड डील के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था जिसमें संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा जैसे नाम भी शामिल थे। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल में सैम करन की तीसरी फ्रेंचाइजी है, जिसकी तरफ से वह खेलते हुए नजर आने वाले थे। उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2019 में पंजाब किंग्स से की थी। इसके बाद करन 2020 और 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेले थे। वहीं, 2023 में लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर 18.5 करोड़ रुपये में उनकी पंजाब किंग्स में वापसी हुई थी।

आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने सैम करन को 2.4 करोड़ रुपए में फिर से खरीद था। इस सीजन चेन्नई के लिए करन ने 5 मैच खेले थे। हालांकि, उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और वह 114 रन बनाने के साथ सिर्फ एक ही विकेट निकाल सके थे। राजस्थान रॉयल्स के लिए पिछला सीजन काफी खराब था। राजस्थान की टीम पिछले सीजन खेले 14 मुकाबलों में से सिर्फ 4 में ही जीत दर्ज कर सकी थी, जबकि 10 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी थी।

ये भी पढ़ें

IPL 2026: ‘दो तीन हजार रन बोल दूंगा,’ वैभव सूर्यवंशी ने रिपोर्टर को दिया ऐसा जवाब, हंसने लगे लोग
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

22 Mar 2026 01:42 pm

Published on:

22 Mar 2026 01:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / PSL से पर्सनल कारणों के चलते नाम लिया वापस, अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने को तैयार, इस खिलाड़ी पर पाकिस्तान लेगा एक्शन!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

विराट-रोहित के ODI खेलने पर बोले हरभजन – “अब उनकी उम्र हो…”

Virat kohli, Rohit Sharma,Ro-Ko
क्रिकेट

18 साल IPL खेलने के बावजूद धोनी नहीं कर पाए ये कारनामा, इस विकेटकीपर ने 15 साल पहले कर दिया था

क्रिकेट

IPL 2026 से पहले विराट कोहली ने RCB को दी चेतावनी, कहा – एक मिनट भी बर्बाद किया…

Virat Kohli , RCB, Royal Challengers banglore ,Royal Challengers bengluru
क्रिकेट

IPL 2026: ‘दो तीन हजार रन बोल दूंगा,’ वैभव सूर्यवंशी ने रिपोर्टर को दिया ऐसा जवाब, हंसने लगे लोग

क्रिकेट

‘खिलाड़ियों से 1000 रुपए फाइन लेते थे ईशान किशन’, कोच ने किया सनसनीखेज खुलासा

Ishan Kishan and Arshdeep Singh
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.