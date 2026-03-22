PSL से पर्सनल कारणों के चलते नाम लिया वापस, अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने को तैयार, इस खिलाड़ी पर पाकिस्तान लेगा एक्शन!

बता दें कि, पीएसएल 2026 के लिए दासुन शनाका को ऑक्शन में लाहौर कलंदर्स ने PKR 2.2 करोड़ में खरीदा था। वहीं सैम करन को राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स से एक बड़ी ट्रेड डील के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था जिसमें संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा जैसे नाम भी शामिल थे। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल में सैम करन की तीसरी फ्रेंचाइजी है, जिसकी तरफ से वह खेलते हुए नजर आने वाले थे। उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2019 में पंजाब किंग्स से की थी। इसके बाद करन 2020 और 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेले थे। वहीं, 2023 में लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर 18.5 करोड़ रुपये में उनकी पंजाब किंग्स में वापसी हुई थी।