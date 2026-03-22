‘खिलाड़ियों से 1000 रुपए फाइन लेते थे ईशान किशन’, कोच ने किया सनसनीखेज खुलासा

टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) ने शुरुआती मैचों के लिए उन्हें कप्तान नियुक्त कर दिया। झारखंड के सहायक कोच सनी गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए किशन को लेकर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया कि भारतीय खिलाड़ी होने के बावजूद भी ईशान किशन जमीन से जुड़े हुए हैं और आज भी सादगी से रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब किशन को झारखंड की कप्तानी मिली, तो उन्होंने सबसे पहले ड्रेसिंग रूम के नियम तय किए। उन्होंने साफ कहा कि टीम में कोई भी नकारात्मक माहौल नहीं होगा और कोई भी खिलाड़ी किसी को सबके सामने नहीं डांटेगा, बल्कि व्यक्तिगत रूप से बात करेगा।