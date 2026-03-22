IPL इतिहास की सबसे भटकी हुई गेंदबाजी लाइन-अप, एक मैच में लुटाए इतने रन, आज तक रिकॉर्ड कायम

राजस्थान रॉयल्स ने 17 मई 2008 को जयपुर में खेले गए इस मुकाबले में 1 विकेट खोकर 197 रन बनाए। इस पारी में आरसीबी ने कुल 26 अतिरिक्त रन (18 वाइड, 6 लेग बाई, 1 बाई और 1 नो-बॉल) लुटा दिए। इसके जवाब में आरसीबी निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 132 रन बना सकी। रॉयल्स ने मैच 65 रन से अपने नाम किया।