एक ही सीरीज में तीसरा कप्तान चुनने को मजबूर हुआ न्यूजीलैंड, पहली बार कमान संभालेगा ये खिलाड़ी

आपको बता दें कि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 क्रिकेट में कुछ खास नहीं रहा है। दोनों टीमें अब तक इंटरनेशनल पिच पर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 23 बार आमने-सामने हो चुकी हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका ने 13 बार जीत हासिल की है, तो 10 मुकाबलों में न्यूजीलैंड को सफलता मिली है। हालांकि, पिछले 10 मुकाबलों की बात की जाए तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है। कीवी टीम ने 10 में से 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है। यही नहीं, इसी कीवी टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका का न सिर्फ अजेय अभियान खत्म किया था, बल्कि सेमीफाइनल में हराकर टूर्नामेंट से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था।