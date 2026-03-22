22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

एक ही सीरीज में तीसरा कप्तान चुनने को मजबूर हुआ न्यूजीलैंड, पहली बार कमान संभालेगा ये खिलाड़ी

NZ vs SA T20 सीरीज के चौथे मैच से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। टॉम लैथम चोट के कारण बाहर हो गए हैं और उनकी जगह जेम्स नीशम टीम की कप्तानी संभालेंगे। न्यूजीलैंड फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 22, 2026

New Zealand Cricket Team

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

New Zealand vs South Africa 4th T20: न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मुकाबले से पहले अचानक न्यूजीलैंड की टीम का कप्तान बदल गया। आपको बता दें कि पांच मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने पहले ही दो कप्तान चुने थे। पहले तीन मुकाबलों के लिए मिचेल सेंटनर कप्तान थे, जबकि आखिरी दो मुकाबलों में विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम टीम की अगुवाई करने वाले थे।

सेंटनर नहीं खेलेंगे आखिरी 2 मैच

तीन मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें न्यूजीलैंड 2-1 से आगे है। पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीता था, जबकि अगले दो मैचों में न्यूजीलैंड ने प्रोटियाज टीम को शिकस्त दी। अब मिचेल सेंटनर इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी ओर, टॉम लैथम टीम की अगुवाई करने वाले थे, लेकिन तीसरे मुकाबले में चोट लगने की वजह से वह सीरीज से बाहर हो गए हैं।

उनकी जगह जेम्स नीशम टीम की कप्तानी करेंगे। नीशम 12वें ऐसे खिलाड़ी हैं, जो T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड की कप्तानी करेंगे। यह उनके करियर का पहला मौका है जब वह न्यूजीलैंड टीम की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला कुछ ही देर में वेलिंगटन में शुरू होगा। टॉम लैथम की जगह कैटीन डी क्लार्क को टीम में शामिल किया गया है।

न्यूजीलैंड ने जीते हैं आखिरी 10 में से 7 मैच

आपको बता दें कि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 क्रिकेट में कुछ खास नहीं रहा है। दोनों टीमें अब तक इंटरनेशनल पिच पर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 23 बार आमने-सामने हो चुकी हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका ने 13 बार जीत हासिल की है, तो 10 मुकाबलों में न्यूजीलैंड को सफलता मिली है। हालांकि, पिछले 10 मुकाबलों की बात की जाए तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है। कीवी टीम ने 10 में से 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है। यही नहीं, इसी कीवी टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका का न सिर्फ अजेय अभियान खत्म किया था, बल्कि सेमीफाइनल में हराकर टूर्नामेंट से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

आखिरी 2 मैचों के लिए न्यूजीलैंड

टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), टिम रॉबिन्सन, निक केली, बेवॉन जैकब्स, कैटीन डी क्लार्क, डेन क्लीवर, जेम्स नीशम, कोल मैककोन्ची, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, बेन सियर्स, जोश क्लार्कसन, जेडन लेनोक्स और जैकरी फॉल्क्स।

दक्षिण अफ्रीका पूरी टीम

टोनी डी ज़ोरज़ी, वियान मुल्डर, कॉनर एस्टरहुइज़न (विकेटकीपर), जेसन स्मिथ, रुबिन हरमन, डियान फॉरेस्टर, जॉर्ज लिंडे, गेराल्ड कोएट्ज़ी, केशव महाराज (कप्तान), लुथो सिपाम्ला, प्रेनेलन सुब्रायेन, ओटनील बार्टमैन और एंडिले सिमलेन

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

22 Mar 2026 07:09 am

Published on:

22 Mar 2026 06:27 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एक ही सीरीज में तीसरा कप्तान चुनने को मजबूर हुआ न्यूजीलैंड, पहली बार कमान संभालेगा ये खिलाड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

SRH के प्रैक्टिस मैच में गरमाया माहौल, ईशान किशन को आउट करने के बाद ज़ीशान अंसारी ने किया कुछ ऐसा इशारा, देखें Video

क्रिकेट

इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडम मैकुलम पर लगे गंभीर आरोप, लेकिन इस वजह से नहीं जाएगी नौकरी

Brendon McCullum
क्रिकेट

Delhi Capitals, IPL 2026: 145 मैच खेलने के बावजूद इस खिलाड़ी ने नहीं जीता आईपीएल खिताब, दिल्ली पर भारी पड़ेगी ये कमजोरी

IPL 2026 Latest News , Mitchell Starc IPL 2026 Injury Update , Delhi Capitals Squad 2026 , Pat Cummins Josh Hazlewood IPL Status , IPL 2026 Delhi Capitals Matches , Cricket Australia Workload Management , IPL Mega Auction 2025 Starc Price,delhi capitals
क्रिकेट

5 बार की IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस को खलेगी इस चीज की कमी, मेगा ऑक्शन में हुई थी चूक!

mumbai Indians
क्रिकेट

150 से अधिक IPL मैच खेलकर भी खिताब नहीं जीत सके ये 5 प्लेयर्स, सैमसन-राहुल का नाम भी शामिल

KL Rahul and Sanju Samson (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.