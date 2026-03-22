Delhi Capitals, IPL 2026: 145 मैच खेलने के बावजूद इस खिलाड़ी ने नहीं जीता आईपीएल खिताब, दिल्ली पर भारी पड़ेगी ये कमजोरी

आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआत जोरदार अंदाज में की थी, लेकिन दूसरे हाफ में टीम की गाड़ी पटरी से उतर गई थी। 14 मुकाबलों में से दिल्ली ने 7 जीते थे, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी थी। अक्षर की कप्तानी में टीम प्लेऑफ का टिकट कटाने में नाकाम रही थी। केएल राहुल पिछले सीजन में अच्छी लय में दिखाई दिए थे। इसके साथ ही ट्रिस्टन स्टब्स का प्रदर्शन भी जोरदार रहा था। अभिषेक पोरेल ने भी आईपीएल 2025 में अपनी शानदार बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था। वहीं, इस बार दिल्ली के पास नीतीश राणा का अनुभव भी मौजूद होगा, जो मध्यक्रम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं।