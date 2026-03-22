5 बार की IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस को खलेगी इस चीज की कमी, मेगा ऑक्शन में हुई थी चूक!

मुंबई का तेज गेंदबाजी अटैक भी काफी संतुलित दिख रहा है। जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए टीम के पास ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर मौजूद हैं। इसके साथ ही अश्विनी कुमार के रूप में टीम के पास एक अच्छा विकल्प मौजूद है। शार्दुल ठाकुर को विकेट निकालने में माहिर माना जाता है। मुंबई के पास मिचेल सैंटनर और अल्लाह गजनफर के रूप में दो बढ़िया स्पिनर मौजूद हैं। वहीं, मयंक मार्कंडे भी अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को उलझा सकते हैं। हालांकि, मुंबई इंडियंस के पास बतौर स्पिनर कोई बड़ा भारतीय गेंदबाज मौजूद नहीं है, जिसकी कमी टीम को आगामी सीजन में खल सकती है। मयंक एक विकल्प हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड इस लीग में कुछ खास नहीं रहा है।