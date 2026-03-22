SRH के प्रैक्टिस मैच में गरमाया माहौल, ईशान किशन को आउट करने के बाद ज़ीशान अंसारी ने किया कुछ ऐसा इशारा, देखें Video

इसके बाद मैदान पर हल्का-फुल्का टकराव देखने को मिला। अंसारी के जश्न और ‘सेंड-ऑफ’ के बाद किशन कुछ पल के लिए रुके और दोनों के बीच कुछ शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, जिसके बाद वह मुस्कुराते हुए पवेलियन लौट गए। यह दृश्य सोशल मीडिया पर आते ही चर्चाओं का विषय बन गया, लेकिन इसे किसी गंभीर विवाद के तौर पर नहीं देखा गया। दरअसल, यह प्रतिस्पर्धा की भावना और खेल के जुनून का हिस्सा था। फैंस ने भी गौर किया कि अंत में किशन मुस्कुराते नजर आए, जिससे साफ है कि यह महज मैदान का जोश था, न कि टीम के भीतर कोई तनाव।