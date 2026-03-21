IPL 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ी का वो रिकॉर्ड, जिसे तोड़ने में लगा गए 11 सीजन, आस-पास भी नहीं पहुंचा कोई भारतीय क्रिकेटर

इसी 2008 सीजन में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ मात्र 14 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 3.50 की रही थी। तनवीर की शानदार गेंदबाजी के कारण सीएसके सिर्फ 109 रन पर ऑलआउट हो गई थी। राजस्थान रॉयल्स ने 14.2 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। यह आईपीएल इतिहास का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन (बेस्ट फिगर) बन गया और पूरे 11 साल तक कोई इसे तोड़ नहीं पाया।