टीम 25 मार्च को मुंबई के लिए रवाना होगी, जहां 29 मार्च को उसका पहला मैच मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ होगा। इसके बाद वे 2 अप्रैल को अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डंस में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 6 अप्रैल को पंजाब किंग्स (PBKS), और 9 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ लगातार तीन घरेलू मैच खेलेंगे। 2022 में डेब्यू करने के बाद से पथिराना ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 32 मैच खेले हैं और 47 विकेट लिए हैं। पथिराना अपनी अनोखी एक्शन और डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं।