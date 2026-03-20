IPL 2026: आईपीएल से पहले पंजाब किंग्स को बड़ा झटका, शुरुआती मैच नहीं खेलेगा ये खतरनाक तेज गेंदबाज

लॉकी फर्ग्यूसन ने आगे कहा, "न्यूजीलैंड के लिए खेलना हमेशा ही खुशी की बात होती है। भारत में इस टीम के साथ बिताया गया समय मुझे एक बार फिर बहुत पसंद आया, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सीजन की शुरुआत में ही मुझे चोट लग गई। मैं सच में अपने देश में क्रिकेट खेलना चाहता था और अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का मौका मिलना मेरे लिए सचमुच गर्व की बात है। कभी-कभी सबसे मुश्किल काम यह चुनना होता है कि आराम कब किया जाए। इसी वजह से यह समय चुनना, जो मुझे काफी सही लगता है, यह देखते हुए कि जब मैं वर्ल्ड कप में था तब मेरी पत्नी बच्चे की देखभाल कर रही थी। हां, तो मैं सच में घर पर कुछ समय बिताने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और उसके बाद फिर से क्रिकेट में वापसी करूंगा।"