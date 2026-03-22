इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडम मैकुलम पर लगे गंभीर आरोप, लेकिन इस वजह से नहीं जाएगी नौकरी

शनिवार को द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में कहा गया, "एशेज में कुछ खिलाड़ियों को ऐसा लगा कि मैकुलम स्वाभाविक रूप से उन्हीं खिलाड़ियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, जो उनकी तरह ही बीयर, धूम्रपान और गोल्फ का मजा लेते हैं। अनजाने में ही इससे एक ऐसा गुट बन गया, जो एशेज में हार के दबाव के बीच और भी ज्यादा साफतौर पर नजर आने लगा। कुछ खिलाड़ियों को लगा कि इस 'गैर-गंभीर' माहौल की वजह से उनके हाथ से ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक 'जीवन भर का मौका' निकल गया।"