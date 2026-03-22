18 साल IPL खेलने के बावजूद धोनी नहीं कर पाए ये कारनामा, इस विकेटकीपर ने 15 साल पहले कर दिया था

राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेले गए आईपीएल 2011 के 11वें मुकाबले में डेक्कन चार्जर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 175 रन बनाए। इस पारी में भरत चिपली (Bharat Chipli) ने 35 गेंदों में नाबाद 61 रन की पारी खेली। उनके अलावा सनी सोहल ने 38 रन और संगकारा ने 36 रन का योगदान दिया। जेपी डुमनी ने 22 रन बनाए। विपक्षी खेमे से जाहिर खान ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि वान डर वॉथ और रयान निनान ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।