विराट-रोहित के ODI खेलने पर बोले हरभजन – “अब उनकी उम्र हो…”

अभी हाल ही एक प्रोग्राम के दौरान जब हरभजन सिंह से यही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही सीधा और सटीक जवाब दिया। हरभजन का मानना है कि किसी खिलाड़ी को सिर्फ उसकी उम्र की वजह से टीम से बाहर नहीं करना चाहिए। हरभजन ने इस्सके जवाब में कहा, 'देखिए, जब तक कोई खिलाड़ी फिट है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो आपको उसे टीम में जरूर चुनना चाहिए। सिर्फ इसलिए बाहर नहीं कर देना चाहिए कि उसकी उम्र हो गई है। उम्र तो महज एक नंबर है।' उन्होंने आगे कहा कि विराट और रोहित के पास जो अनुभव है, वो आज के समय में बहुत कम खिलाड़ियों के पास है। अगर ये दोनों फिट रहते हैं और रन बनाते हैं, तो भारत को बिना किसी हिचकिचाहट के इन्हें 2027 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करना चाहिए।