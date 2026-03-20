ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए BCCI ने अभी से तैयार की 20 खिलाड़ियों की लिस्ट? रिपोर्ट में बड़ा दावा

BCCI चाहता है कि हर सेलेक्टर हफ्ते में कम से कम एक मैच मैदान पर जाकर देखे। इस तरह पांच सेलेक्टर्स मिलकर हफ्ते के 5 मैचों को वेन्यू से कवर करेंगे। बाकी मैचों पर वे टीवी के जरिए नजर रखेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल सेलेक्टर्स का पूरा फोकस सिर्फ 2027 वर्ल्ड कप पर है; वे अभी लॉस एंजिल्स ओलंपिक या 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। साथ ही, वे किसी नए 'ब्रेकआउट स्टार' की तलाश के बजाय अपने तय खिलाड़ियों पर ही भरोसा जताएंगे।