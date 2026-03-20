भारत-पाक क्रिकेट की दोस्ती खत्म, काव्या पर बरसे गावस्कर: पाकिस्तानी खिलाड़ी को दी फीस से खरीदी जाएंगी गोलियां!

यह वही सुनील गावस्कर हैं जिनके पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बहुत दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। अभी फरवरी 2025 में ही 'चैंपियंस ट्रॉफी' के दौरान वह वसीम अक्रम और वकार यूनुस के साथ एक पाकिस्तानी टीवी शो पर नजर आए थे। उन्होंने बाबर आजम को बैटिंग टिप्स दिए और कई मौकों पर उनकी तारीफ भी की। इतना ही नहीं, पिछले महीने ही उन्होंने जेल में बंद इमरान खान के हक में बात की थी। जब खबरें आईं कि मेडिकल लापरवाही की वजह से इमरान की एक आंख की रोशनी कम हो रही है, तो गावस्कर ने चिंता जताई थी कि उनके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए।