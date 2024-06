क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटा, मात्र 27 गेंद पर इस विस्फोटक बल्लेबाज ने ठोका अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक

साहिल ने साइप्रस के खिलाफ खेलते हुए टी20 मुक़ाबले में मात्र 27 गेंद पर शतक ठोक दिया। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया अबतक का सबसे तेज शतक है। साहिल ने इस दौरान अपनी पारी में 18 छक्के लगाए और टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी एक पारी में सबसे ज्याद सिक्स लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अंतरराष्ट्रीय टी20 में इससे पहले अफ़ग़ानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई ने एक पारी में सबसे ज्यादा 16 छक्के जड़े थे।



टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक

27 गेंद – साहिल चौहान (एस्टोनिया vs साइप्रस, 2024)

30 गेंद – क्रिस गेल (आरसीबी vs पीडबल्यूआई, 2013)

32 गेंद – ऋषभ पंत (दिल्ली vs हिमाचल प्रदेश, 2018)

33 गेंदें – जान निकोल (लोफी ईटन vs नेपाल, 2024)



साहिल ने अंतरराष्ट्रीय टी20 में भी सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले नामीबिया के जान निकोल लोफ्टी इयाटॉन के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज़ था। इयाटॉन ने इसी साल फरवरी में नेपाल के खिलाफ 33 गेंदों पर शतक जड़ा था। इसके बाद कुशल मल्ला का नंबर है जिन्होंने 34 गेंदों पर यह उपलब्धि हासिल की थी। वहीं, डेविड मिलर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 में 35 गेंदों पर शतक लगाया है।