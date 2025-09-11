Patrika LogoSwitch to English

18 साल पहले आज के दिन ही लगा था अंतरराष्ट्रीय टी20 का पहला शतक, हार के बावजूद इस बल्लेबाज को मिला था ‘प्लेयर ऑफ द मैच’

क्रिस गेल ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मात्र 57 गेंदों में 117 रन ठोक डाले। यह अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के इतिहास का पहला शतक था।

भारत

Siddharth Rai

Sep 11, 2025

टी20 वर्ल्ड कप 2007 के पहले मुक़ाबले में क्रिस गेल ने लगाया था शतक (Photo - EspnCricInfo)

First Ever T20i Century: टी20 क्रिकेट के इतिहास में आज के दिन बेहद खास है। 18 साल पहले आज ही के दिन अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में पहला शतक लगा था। यह शतक वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर और 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने जड़ा था। गेल ने यह शतक टी20 वर्ल्ड कप 2007 के पहले मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ठोका था।

गेल की तूफानी पारी

जोहान्सबर्ग के द वांडरर्स स्टेडियम में खेले गए इस मुक़ाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे क्रिस गेल ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मात्र 57 गेंदों में 117 रन ठोक डाले। इस पारी में उन्होंने सात चौके और 10 छक्के लगाए, जिसने विपक्षी गेंदबाजी को तहस-नहस कर दिया। गेल की इस पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 205 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

वेस्टइंडीज की ओर से डेवोन स्मिथ ने 35 रन, कप्तान रामनरेश सरवन ने 12 रन, शिवनारायण चंद्रपॉल ने 11 रन और मार्लोन सैमुअल्स ने छह रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके। फिर भी, गेल के बल्ले से निकली आग ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी यह पारी न केवल टी20 क्रिकेट का पहला शतक थी, बल्कि इसने गेल को 'टी20 का किंग' बनाने की नींव रखी।

दक्षिण अफ्रीका की आसान जीत

206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। हर्शल गिब्स ने 55 गेंदों में 14 चौके और दो छक्कों की मदद से 90 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि जस्टिन कैंप ने 22 गेंदों में पांच चौके और दो छक्कों के साथ नाबाद 46 रन बनाए। कप्तान ग्रीम स्मिथ ने 21 गेंदों में 28 रन और एबी डिविलियर्स ने नौ गेंदों में 16 रन जोड़े। दक्षिण अफ्रीका ने 17.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और आठ विकेट से मैच जीत लिया।

गेल बने मैच के सितारे

भले ही वेस्टइंडीज यह मुकाबला हार गई, लेकिन क्रिस गेल की पारी ने सभी का दिल जीत लिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इस पारी ने न केवल गेल की धाकड़ छवि को मजबूत किया, बल्कि टी20 क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। गेल ने अपनी इस पारी के जरिए दुनिया को दिखाया कि टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाज किस तरह गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं।

Published on:

11 Sept 2025 11:43 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 18 साल पहले आज के दिन ही लगा था अंतरराष्ट्रीय टी20 का पहला शतक, हार के बावजूद इस बल्लेबाज को मिला था ‘प्लेयर ऑफ द मैच’

