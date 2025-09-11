18 साल पहले आज के दिन ही लगा था अंतरराष्ट्रीय टी20 का पहला शतक, हार के बावजूद इस बल्लेबाज को मिला था ‘प्लेयर ऑफ द मैच’

206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। हर्शल गिब्स ने 55 गेंदों में 14 चौके और दो छक्कों की मदद से 90 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि जस्टिन कैंप ने 22 गेंदों में पांच चौके और दो छक्कों के साथ नाबाद 46 रन बनाए। कप्तान ग्रीम स्मिथ ने 21 गेंदों में 28 रन और एबी डिविलियर्स ने नौ गेंदों में 16 रन जोड़े। दक्षिण अफ्रीका ने 17.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और आठ विकेट से मैच जीत लिया।