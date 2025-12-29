ICC ने मेलबर्न की पिच को बताया ‘असंतोषजनक’, दिया डिमेरिट पॉइंट, 2 दिन में गिरे थे 36 विकेट, नहीं लगा कोई अर्धशतक

पिच पर सामान्य से चार मिलीमीटर अधिक घास छोड़ी गई थी, जिस वजह से तेज गेंदबाजों को भरपूर उछाल और शानदार स्विंग मिल रही थी और बॉक्सिंग डे टेस्ट मात्र दो दिनों में समाप्त हो गया। इस मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। मैच में पहले दिन 20 और दूसरे दिन 16, कुल 36 विकेट गिरे। जबकि कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना सका। इस मैच में मात्र 852 गेंद फेंकी गई थी।