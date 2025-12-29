29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC ने मेलबर्न की पिच को बताया ‘असंतोषजनक’, दिया डिमेरिट पॉइंट, 2 दिन में गिरे थे 36 विकेट, नहीं लगा कोई अर्धशतक

आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए चौथे एशेज टेस्ट की पिच को 'असंतोषजनक' पाया गया है। आईसीसी पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रक्रिया के तहत इस वेन्यू को एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है।'

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 29, 2025

AUS vs IND Boxing Day Test MCG Pitch Report

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर आईसीसी ने लिया एक्शन (Photo - ICC)

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ने सोमवार को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले गए चौथे एशेज टेस्ट की पिच को असंतोषजनक करार दिया है। इसके साथ ही मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। यह फैसला मैच रेफरी जेफ क्रो के आकलन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें पिच को गेंदबाजों के पक्ष में जरूरत से ज्यादा मददगार बताया गया।

मैच में मात्र 852 गेंद फेंकी गई थी

पिच पर सामान्य से चार मिलीमीटर अधिक घास छोड़ी गई थी, जिस वजह से तेज गेंदबाजों को भरपूर उछाल और शानदार स्विंग मिल रही थी और बॉक्सिंग डे टेस्ट मात्र दो दिनों में समाप्त हो गया। इस मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। मैच में पहले दिन 20 और दूसरे दिन 16, कुल 36 विकेट गिरे। जबकि कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना सका। इस मैच में मात्र 852 गेंद फेंकी गई थी।

ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह गेंद से हिसाब से चौथा सबसे छोटा टेस्ट था

ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह गेंद से हिसाब से चौथा सबसे छोटा टेस्ट था, जबकि एशेज इतिहास में यह सातवां मौका है जब कोई टेस्ट दो दिनों के अंदर खत्म हुआ। आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए चौथे एशेज टेस्ट की पिच को 'असंतोषजनक' पाया गया है। आईसीसी पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रक्रिया के तहत इस वेन्यू को एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है।'

मेलबर्न को खराब रेटिंग दी गई

मेलबर्न को खराब रेटिंग दी गई। इस सीरीज में पर्थ टेस्ट भी दो दिनों में खत्म हुआ था, लेकिन वहां की पिच को ICC ने 'वेरी गुड' रेटिंग दी थी। 2023 में नया पिच ग्रेडिंग सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार किसी ऑस्ट्रेलियाई मैदान को सजा मिली है। अगर किसी मैदान को पांच साल में 6 डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं। तो उस पर 12 महीने का बैन लग सकता है, हालांकि MCG के मामले में ऐसा होने की आशंका कम है।

मैच रेफरी जेफ क्रो ने दिया यह बयान

मैच रेफरी जेफ क्रो ने अपने फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कहा, 'एमसीजी की पिच गेंदबाजों के लिए जरूरत से ज्यादा अनुकूल थी। पहले दिन 20 विकेट गिरे, दूसरे दिन 16 विकेट गिरे और कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच सका। दिशानिर्देशों के अनुसार यह पिच ‘असंतोषजनक’ मानी गई, इसलिए वेन्यू को एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया।'

ये भी पढ़ें

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे ये दो दिग्गज! इस वजह से BCCI देगा आराम
क्रिकेट
Hardik Pandya and Jasprit Bumrah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Dec 2025 04:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC ने मेलबर्न की पिच को बताया ‘असंतोषजनक’, दिया डिमेरिट पॉइंट, 2 दिन में गिरे थे 36 विकेट, नहीं लगा कोई अर्धशतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

विराट कोहली फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेलेंगे पूर्व कप्तान, जानें कब और कहां होगा मैच

VHT 2025-26
क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे ये दो दिग्गज! इस वजह से BCCI देगा आराम

Hardik Pandya and Jasprit Bumrah
क्रिकेट

रिंकू सिंह और ध्रुव जुरेल ने चौकों-छक्कों की बारिश कर काटा बवाल, आज के सबसे बड़े स्कोर की ओर उत्तर प्रदेश

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Highlights
क्रिकेट

शार्दुल ठाकुर ने उगली आग, अकेले ही टॉप ऑर्डर को किया तहस-नहस, छत्तीसगढ़ 140/8

Vijay Hazare Trophy Highlights
क्रिकेट

इंग्‍लैंड के इस पूर्व दिग्गज के निधन से क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर, रवि शास्त्री समेत कई क्रिकेटरों ने जताया दुख

Hugh Morris die
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.