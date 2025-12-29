ICC ने मेलबर्न की पिच को बताया ‘असंतोषजनक’, दिया डिमेरिट पॉइंट, 2 दिन में गिरे थे 36 विकेट, नहीं लगा कोई अर्धशतक

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर आईसीसी ने लिया एक्शन (Photo - ICC)
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ने सोमवार को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले गए चौथे एशेज टेस्ट की पिच को असंतोषजनक करार दिया है। इसके साथ ही मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। यह फैसला मैच रेफरी जेफ क्रो के आकलन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें पिच को गेंदबाजों के पक्ष में जरूरत से ज्यादा मददगार बताया गया।
पिच पर सामान्य से चार मिलीमीटर अधिक घास छोड़ी गई थी, जिस वजह से तेज गेंदबाजों को भरपूर उछाल और शानदार स्विंग मिल रही थी और बॉक्सिंग डे टेस्ट मात्र दो दिनों में समाप्त हो गया। इस मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। मैच में पहले दिन 20 और दूसरे दिन 16, कुल 36 विकेट गिरे। जबकि कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना सका। इस मैच में मात्र 852 गेंद फेंकी गई थी।
ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह गेंद से हिसाब से चौथा सबसे छोटा टेस्ट था, जबकि एशेज इतिहास में यह सातवां मौका है जब कोई टेस्ट दो दिनों के अंदर खत्म हुआ। आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए चौथे एशेज टेस्ट की पिच को 'असंतोषजनक' पाया गया है। आईसीसी पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रक्रिया के तहत इस वेन्यू को एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है।'
मेलबर्न को खराब रेटिंग दी गई। इस सीरीज में पर्थ टेस्ट भी दो दिनों में खत्म हुआ था, लेकिन वहां की पिच को ICC ने 'वेरी गुड' रेटिंग दी थी। 2023 में नया पिच ग्रेडिंग सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार किसी ऑस्ट्रेलियाई मैदान को सजा मिली है। अगर किसी मैदान को पांच साल में 6 डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं। तो उस पर 12 महीने का बैन लग सकता है, हालांकि MCG के मामले में ऐसा होने की आशंका कम है।
मैच रेफरी जेफ क्रो ने अपने फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कहा, 'एमसीजी की पिच गेंदबाजों के लिए जरूरत से ज्यादा अनुकूल थी। पहले दिन 20 विकेट गिरे, दूसरे दिन 16 विकेट गिरे और कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच सका। दिशानिर्देशों के अनुसार यह पिच ‘असंतोषजनक’ मानी गई, इसलिए वेन्यू को एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया।'
