लॉकडाउन में मां बनीं कोच, इस तरह करा रही हैं बेटे को आईपीएल की तैयारी, देखें वीडियो

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण पूरी दुनिया की खेल गतिविधियां थम गई है। भारत में भी स्थिति इससे अलग नहीं है। लॉकडाउन के कारण खिलाड़ी घर पर ही रहकर अपना समय बिता रहे हैं। वह न तो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं और न ही खेल का अभ्यास ही कर पा रहे हैं। ऐसे में अंडर-19 टीम के स्टार खिलाड़ी रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) को अभ्यास कराने के लिए उनकी मां सामने आई हैं। बता दें कि बिश्नोई को इस बार अपनी आईपीएल टीम से किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) ने जोड़ा है।

किंग्स इलेवन पंजाब ने किया वीडियो शेयर

किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) ने इसकी जानकारी एक वीडियो शेयर कर दी है। इसमें बिश्नोई की मां उन्हें बल्लेबाजी का अभ्यास कराने के लिए गेंद फेंकती नजर आ रही हैं। पंजाब ने अपने ट्विटर हैंडल पर जैसे ही यह वीडियो शेयर किया, यह वायरल हो गया। इस वीडियो में बिश्नोई अपनी घर की छत पर मां के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। पंजाब ने इसका कैप्शन दिया है, 'अनुभव बताता है कि मां सर्वश्रेष्ठ टीचर होती है!' इसके आगे उन्होंने लिखा है, 'रवि बिश्नोई तो इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं।' फिर प्रशंसकों से पूछा, 'आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं?'

