जीत हासिल करने के लिए अजिंक्य रहाणे ने चला ये दांव, गुजरात को उसके घर में हराने का बताया अपना प्लान

गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में मिलाजुला रहा है। टीम ने इस सीजन खेले 4 मुकाबलों में से 2 में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। बल्लेबाजी में शुभमन गिल और जोस बटलर ने LSG के खिलाफ खेले गए मुकाबले में अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। हालांकि, टीम का मिडिल ऑर्डर थोड़ा कमजोर नजर आया है। गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 28 रन देकर 4 विकेट लिए थे। हालांकि, सिराज और रबाडा इस सीजन संघर्ष करते नजर आए हैं।