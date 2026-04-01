मैदान पर हार्दिक पंड्या की ये हरकत देख रोहित शर्मा ने पकड़ लिया सिर, बुमराह भी हुए निराश, देखें Video

Hardik Pandya on Jasprit Bumrah: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जीत के साथ सीजन का आगाज करने वाली टीम लगातार 4 मैच हार चुकी है। इस प्रदर्शन का असर अब खिलाड़ियों के साथ टीम के कप्ता हार्दिक पंड्या पर भी दिखने लगा है। मैदान पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, जो शायद ही कभी देखने को मिलती हैं। टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) विकेट नहीं ले पा रहे हैं, तो कप्तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) का तेवर चर्चा में बना हुआ है।